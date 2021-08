Vivo : le nouveau film d’animation de Netflix pour concurrencer Disney+ ?

Netflix commence à raconter des histoires plus intéressantes dans divers genres, et la catégorie des films familiaux a gagné un nouveau venu étonnant : Vivo, la nouvelle animation du géant du streaming pour concurrencer Disney.

Aventure musicale, Vivo comble le fossé entre l’animation et la musique pour offrir aux spectateurs une histoire émouvante sur le pouvoir de renouer avec un amour perdu.

Dans l’intrigue qui se déroule à Cuba, Vivo (Lin-Manuel Miranda), un kinkajou, passe ses journées à jouer de la musique avec son maître bien-aimé Andrés (Juan de Marcos). Cependant, lorsque Andrés reçoit une lettre de la célèbre chanteuse Marta Sandoval (Gloria Estefan) lui demandant de l’accompagner sur scène pour un duo, les choses changent. Andrés dit à Vivo que Marta et lui étaient autrefois très proches et qu’il l’a toujours aimée.

Ainsi, Vivo prend sur lui de délivrer un message qu’Andrés n’a pas pu délivrer : une lettre d’amour à Marta. Pour accomplir sa mission, Vivo demande l’aide d’une adolescente pleine de vie, Gabi (Ynairaly Simo). Le duo rencontre quelques problèmes en cours de route, mais il ne laisse pas quelques faux pas l’empêcher d’atteindre son objectif.

Vivo est une production conjointe de Netflix et Sony Pictures. En plus de Lin-Manuel Miranda et Gloria Estefan, la distribution originale des voix comprend Zoe Saldaña, Michael Rooker, Brian Tyree Henry, Nicole Byer, Katie Lowes, Olivia Trujillo et Lidya Jewett.

Vivo est produit par Lisa Stewart, Michelle Wong et Rich Moore. Laurence Mark, Lin-Manuel Miranda et Louis Koo Tin Lok sont les producteurs exécutifs. Kirk DeMicco, nominé aux Oscars, a réalisé le film, et le scénario a été écrit par Quiara Alegria Hudes, auteur de D’où l’on vient.

En France, Vivo est désormais disponible sur Netflix depuis ce vendredi 6 août 2021.