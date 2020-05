Vive les larmes de vert du capitaine Lawrence – Sentinelle et Entreprise

Je n’ai pas encore écrit sur Captain Lawrence pour Original Gravity, alors maintenant, avec une nouvelle sortie dans leur série Tears of Green, cela semblait être le meilleur moment.

Oui, je sais que c’est une autre IPA, et que je semble me concentrer principalement sur les IPA dans cette colonne. Toutes mes excuses à l’avance pour tous ceux qui n’aiment pas les bières houblonnées, mais c’est exactement ce que je fais depuis peu.

ToG est l’une des nombreuses séries de bière de CLBC, et sa renommée est l’utilisation de différents houblons secs pour chaque entrée. Assez simple, je suppose, mais ceux-ci ont généralement été plutôt bons. Cette canette particulière, datée du 5/11/20, annonce l’utilisation de houblon Sabro et Citra. Le premier est un cépage plus récent qui a en fait été créé à partir d’une combinaison de plusieurs houblons sauvages trouvés dans le sud-ouest des États-Unis, tandis que le second est un standby avec de forts éléments tropicaux et d’agrumes.

La coulée ici est très active, formant rapidement trois ou quatre doigts de mousse solide qui s’accumulent au-dessus du corps brumeux, essentiellement opaque, orange clair. Bien qu’elle se dissipe à la hâte, cette tête conserve environ un demi-doigt, laissant très peu de dentelle et seulement des jambes étrangement mousseuses. Je ne ressens pas vraiment à quoi celui-ci ressemble dans mon verre, bien que la couleur soit assez agréable et au moins la couverture de surface soit assez dense. Peut-être que j’essaie juste de trouver des points positifs ici, car il est étrange de voir un IPA houblonné à sec sans aucun laçage.

Le nez est intéressant et me ramène assez rapidement dans celui-ci. Je sais que le houblon Sabro a cette tendance à se présenter avec une note de noix de coco crémeuse, ce qui les place à un niveau assez différent de la plupart des autres cépages, qui tendent vers les éléments de pin, de fleurs ou d’agrumes. Il y a vraiment une histoire de noix de coco ici, mais la Citra équilibre et fait en sorte d’avoir quelques notes d’accompagnement de mandarine et de pamplemousse qui se sentent bien rendues. Cela a également une drôle d’épice et se sent étrangement moisi, mais je pense que ce sera probablement assez bon.

Les premières gorgées sont une touche amère et à base de plantes, avec des saveurs de noix de coco et de mangue, des malts biscuits légers, de l’avoine et quelque chose qui me rappelle l’orange confite. Un peu de résine de pin terreux et acidulé et de papaye douce en finale complètent cet agréable NEIPA.

J’ai certainement eu mes réserves pour celui-ci compte tenu de l’apparence banale, mais c’est plutôt bien. J’ai trouvé que CLBC était un peu hasardeux avec leurs IPA, mais celui-ci vaut le détour, je pense. Sachez juste dans quoi vous vous embarquez et ne pensez pas que ça va être énormément citronné ou punchy. Les houblons Sabro s’assurent de vous convaincre qu’ils conduisent le spectacle ici!

Les larmes de vert du capitaine Lawrence BrewingStyle: New England IPAABV: 7,1%NOTATIONSApparence: 3.25 / 5Parfum: 3,75 / 5Goût: 4/5Bouche: 4/5Global: 3,75 / 5