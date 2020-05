VITA AYALA joue avec le feu dans le nouveau drame audio JESSICA JONES

Crédit: Serial Box



Jessica Jones est de retour – sous forme de drame audio – dans Serial Box Jessica Jones: jouer avec le feu. Dans le prolongement de la récente Veuve noire série dramatique de podcast, Jouer avec le feu mène Jessica à travers un mystère surnaturel alors qu’elle navigue dans les super-héros, va en thérapie et fait équipe avec Matt Murdock pour aider à donner un sens à tout cela.

Jouer avec le feu a été écrit à la télévision, avec la showrunner Lauren Beukes et une équipe de rédaction composée de Vita Ayala, Elsa Sjunneson, Zoe Quinn et Sam Beckbessinger.

Les trois premiers épisodes de Jessica Jones: jouer avec le feu sont en direct aujourd’hui et Newsarama a parlé à Vita Ayala de Jessica Jones, de leur interprétation du personnage, des difficultés mentales personnelles de Jessican et de son retour en prose après leur récent succès dans les bandes dessinées.

Newsarama: Vita, étant une New-Yorkaise, comment vas-tu ces jours-ci avec tout ce qui se passe?

Vita Ayala: C’est un peu difficile, je ne vais pas mentir. Je veux dire, c’est vraiment sympa en ce moment, ce qui le rend mieux à coup sûr. Nous avons déménagé en octobre dans un nouveau bâtiment et nous avons maintenant des fenêtres qui sont bonkers pour New York. Nous sommes venus d’un appartement avec deux fenêtres à un appartement qui en a neuf afin que je puisse simplement les ouvrir et obtenir la lumière du soleil et me tenir ici avec une plante. [Laughs]

Nrama: Ils sont en bonne compagnie, je souhaite juste pouvoir les garder en vie. Alors, comment avez-vous été approché Jessica Jones: jouer avec le feu? Vous avez réuni cet ensemble et qui vous a amené à bord?

Ayala: J’ai en fait été approché par Alex de Campi, qui était à l’origine attaché mais avait tout un tas d’autres choses à faire. Je suis sûr que vous avez vu sa présence en ligne, elle est partout. Au début, elle s’est approchée de moi et m’a demandé si j’étais intéressée et m’a amenée aux gens de Serial Box, puis cela m’a semblé être un bon choix.

Nrama: Alors qui est Jessica Jones pour toi? Comment la définissez-vous?

Ayala: Bonne question. Donc, je veux dire, j’ai beaucoup d’expérience avec elle dans les bandes dessinées et pas seulement les émissions de Netflix, mais dans mon esprit, elle est un amalgame de toutes les choses dans lesquelles elle est apparue, mais surtout je l’approche en tant que protagoniste noire. Je pense que pour les super-héros Marvel, c’est la protagoniste la plus dure, Raymond Chandler. Si ça a du sens.

Nrama: Avec Jouer avec le feu nous l’avons ici en tant que détective, mais elle s’occupe également d’éléments surnaturels. Que pouvez-vous nous dire sur l’intrigue, ou du moins sur les parties sur lesquelles vous avez travaillé?

Ayala: Sûr. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que l’une des choses les plus importantes à propos de Jessica Jones est qu’elle est détective. Beaucoup de super-héros sont à leur manière, mais elle l’est particulièrement, non? Nous voulions donc qu’elle lui envoie un mystère et lui fasse faire un martèlement classique du trottoir. J’ai eu beaucoup de plaisir dans mes chapitres et ils sont assez bourrés d’action. Je veux dire, ils le sont tous, mais le mien en particulier a un peu d’action supplémentaire. Je dois faire quelque chose que je pense être assez bon. Après avoir écrit beaucoup de bandes dessinées où les super-héros se frappent les uns les autres, j’ai également pu écrire à Jessica en rassemblant des preuves et en me faisant une idée de ce qui se passait, ce que j’ai vraiment apprécié.

Je ne peux pas vraiment entrer dans les détails car cela donnerait tout le jeu, mais une autre chose aussi liée à cela était que la façon dont cela fonctionnait était que même si nous partions et écrivions nos propres chapitres, chaque chapitre a un peu de tout le monde dedans. De la conception à l’idée jusqu’aux modifications, nous avons été en communication constante et une grande partie du processus impliqué consistait à relire les trucs de tout le monde et à donner des notes.

Nrama: Jessica va à la thérapie et trouve une communauté dans ce domaine, que pouvez-vous nous dire sur ce voyage pour elle et son traumatisme?

Ayala: Je pense qu’il y a eu plusieurs moments dans diverses incarnations de Jessica où elle s’est mêlée de cela et a traversé le processus d’obtention de la santé professionnelle et aussi de se mêler de ses propres problèmes de santé mentale assez promontentley. L’une des choses que nous voulions vraiment faire était d’aller bien, prenons cela, mais allons plus loin. À quoi cela ressemble-t-il lorsque Jessica est enfin, comme d’accord, il doit y avoir un changement de comportement pour que cela reste et je suis déterminé à le faire. Pour elle, ça n’a pas forcément la même apparence que pour moi, non? J’ai l’impression que pour elle, il y a des choses dans sa vie et dans sa ligne de travail qui lui nuisent. Ce fut un défi intéressant et aussi vraiment satisfaisant de lui écrire pour surmonter certains de ces problèmes à coup sûr.

Nrama: Donc Jessica fait équipe avec Matt Murdock ici, maintenant sera-t-il Daredevil ici ou strictement en civil?

Ayala: Je ne peux pas vraiment dire. [Laughs]

Je pense que c’est trop de spoiler, je suis désolé! Mais il y a plein de snark, je peux vous le dire. J’adore quand ils arrivent à travailler ensemble. Jessica s’en prend à lui mais il est bon pour donner autant qu’il reçoit.

Nrama: Ça fait plaisir à entendre. Vous introduisez également de nouveaux personnages non binaires ainsi que ceux que les fans pourraient reconnaître. Que pouvez-vous nous en dire?

Ayala: C’était vraiment génial. C’était vraiment proche et cher à mon cœur, non seulement en tant que personne non binaire, mais aussi l’histoire se déroule à New York et je suppose que je vais vous donner un tout petit spoiler dans lequel le personnage non binaire est un personne de couleur et portoricaine. Alors oui, c’est ma timonerie.

Cela fait du bien de pouvoir mettre ça sur la page d’une manière où ce n’est pas du tout comme « regardez tout ce que nous faisons » mais il y a bien plus ce personnage et ils sont impliqués dans cette histoire et par le comme il y a ces choses et cela n’a pas d’impact sur leur vie. Ce n’est pas le centre de l’histoire, si cela a du sens.

Nrama: Donc, compte tenu de la façon dont Serial Box fabrique son matériel et qui sera lu comme un livre, avez-vous eu des difficultés à prendre des bandes dessinées et à les mettre davantage dans un style en prose?

Ayala: Ce n’est pas aussi difficile que vous le pensez. C’est de la triche pour moi alors que j’écrivais des histoires avant d’écrire des bandes dessinées. Nous évoquons le même sentiment que vous obtenez en feuilletant une bande dessinée et en regardant une scène de combat en prose. Je n’avais jamais fait ce genre d’action, mais oui, c’était un défi amusant.

Nrama: Il est lu par Fryda Wolff, que les fans connaissent peut-être de son rôle de Loba dans Apex Legends. En avez-vous déjà entendu parler?

Ayala: J’ai écouté l’aperçu, mais j’essaie d’être patient. Même si je connais l’histoire, je veux l’écouter à sa sortie. Je sais que nous n’avons pas à attendre longtemps, mais j’ai écouté l’aperçu et c’était vraiment amusant! Ils ont de la musique et des effets sonores et ça m’a fait très plaisir.

Nrama: Avez-vous eu le temps d’écouter le Veuve noire série encore?

Ayala: Oh non! Je voulais. J’ai les deux premiers téléchargés et j’écoute beaucoup de livres Serial Box avant même qu’on ne me le demande, car j’aime vraiment ce format. Parfois, c’est vraiment agréable d’être lu. [Laughs] Je connaissais déjà son fonctionnement. Je suis super content pour le Veuve noire un, mais je veux construire quelques épisodes avant de devoir commencer à les attendre.

Nrama: Pour en revenir à l’écriture sur un New Yorkais, vous sentez-vous comme un avantage ou un inconvénient avec cela, car je suppose que vous pourriez être surchargé d’essayer d’obtenir des détails très exacts.

Ayala: Je pense que l’astuce consiste à trouver l’intersection entre connaître clairement le sujet et le laisser simplement informer et ne pas submerger le récit. Je pense que je suis ici avantagé parce que je n’ai pas à chercher de petits détails. Comme si vous étiez un New-Yorkais, vous pouvez voir où est l’authenticité, mais si vous ne l’êtes pas, cela n’enlève rien à l’histoire. Je sais comment fonctionnent les trains, je connais la météo à certains moments, je sais ce que c’est que de passer d’un quartier plus résidentiel à un quartier plus bougier. Cela me permet d’atteindre mon esprit au lieu d’avoir à chercher quelque chose sur Google. Je sais ce que ça sent quand elle marche dans la rue.

Nrama: Comment s’est déroulé le processus de collaboration pour vous? Nous avons parlé à Lauren il y a quelque temps du processus de la chambre de l’écrivain Black Widow et étiez-vous jumelé avec quelqu’un ou simplement laissé à vos propres appareils pour la plupart?

Ayala: J’adore travailler en collaboration. J’ai toujours dit qu’il valait mieux, surtout lors du développement d’une histoire, d’essayer d’en parler aux gens à voix haute, car avoir une perspective différente pose en quelque sorte les questions qui resserreront l’histoire. Puis il y a eu une vraie et belle camaraderie qui en est venue. Nous avons tous encore la possibilité de la mener à terme, ce que je n’avais jamais fait avec de la prose auparavant. Donc, oui, très bien confirmé, j’aime travailler en groupe.

Nrama: Seriez-vous prêt à retravailler sur quelque chose comme ça?

Ayala: Oh ouais, absolument! Si je pouvais faire ce genre de chambre d’écrivain et de comité d’écriture, je le ferais tous les jours. C’est génial. Je pense que l’objectif est au moins de mon point de vue, mais en sachant aussi que les autres personnes étaient que nous voulions créer une histoire qui était vraiment agréable pour les personnes qui connaissaient déjà Jessica, mais aussi super accessible pour les personnes qui n’en avaient jamais entendu parler auparavant. C’est donc un peu l’objectif que nous espérons atteindre.