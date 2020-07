Visites en gondole à Venise pour réduire la capacité en raison des touristes en surpoids

Les gondoliers de Venise ont dû réduire le nombre de passagers qu’ils peuvent transporter parce que certains touristes sont devenus trop lourds pour leurs bateaux. Ils ont déclaré qu’au cours de la dernière décennie, la circonférence croissante de certains passagers donnait l’impression que «comme des bombes se chargeaient» lorsqu’ils montaient à bord. , et que leurs navires prennent de plus en plus l’eau.Le nombre maximum de personnes autorisées sur le canal de la télécabine « da nolo » sera réduit de six à cinq.La lettre d’information a coupé le bruit Sur les plus grandes télécabines « da parada », qui sont plus souvent utilisés comme taxis sur le Grand Canal, le nombre de personnes doit être ramené de 14 à 12. «Surpoids» «Au cours des 10 dernières années environ, les touristes pèsent plus – et plutôt que de les faire monter sur une balance avant d’arriver sur, nous limitons le nombre », a déclaré Andrea Balbi, le président de l’Association des gondoles de Venise, à CNN.Balbi a cependant admis que si les ceintures se sont élargies ces dernières années, de nombreuses gondoles n’étaient à l’origine construites que pour transporter cinq personnes. « Le la sixième personne finit par s’asseoir dans un endroit sans coussin car le bateau n’était fait que pour cinq. »Les gondoliers potentiels devront désormais également prouver qu’ils ont été en mesure de conduire le bateau de leur famille au cours des quatre dernières années (Photo: Getty) Raoul Roveratto , président de l’association des gondoliers suppléants, a été un peu plus direct dans son évaluation des nouvelles mesures: «Les touristes sont désormais en surpoids», a-t-il déclaré au journal La Repubblica. «Dans certains pays, c’est comme des bombes qui se chargent et quand (le bateau) est complètement chargé, la coque coule et l’eau entre. Avancer avec plus d’une demi-tonne de viande à bord est dangereux. »Parallèlement à cette mesure, une autre a été introduite qui permettra à la progéniture de gondoliers de reprendre la licence de leur père sans avoir à passer l’examen théorique. ramer la télécabine et avoir quatre ans d’expérience dans la conduite du bateau de leur famille. «Il s’agit de perpétuer une tradition», a déclaré Balbi. « Qui mieux qu’un gondolier peut connaître le métier d’un gondolier? »

