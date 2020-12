Visites à domicile: les nouvelles directives de Covid sur les visites expliquées

Les résidents des foyers de soins pourront voir leur famille avant Noël, grâce à une montée en puissance des tests, ce qui sera le cas dans les trois niveaux du nouveau système Covid en Angleterre. aux visiteurs pendant le confinement, et les gens craignaient de ne pas pouvoir voir leurs parents âgés pendant la période des fêtes, mais le programme de dépistage de masse du gouvernement permettra aux gens de se faire tester avant de se rendre dans un foyer de soins, ce qui signifie qu’ils peuvent le faire en toute sécurité. Les visiteurs seront admis dans certains établissements de soins à partir du mercredi 2 décembre. Celui-ci sera ouvert à toutes les maisons de soins dans les prochains jours. Les personnes devront passer un test de débit latéral avant d’entrer dans la maison de soins. Ces tests sont capables de fournir des résultats en 15 minutes seulement. Les visiteurs seront ensuite autorisés à voir les résidents, à condition qu’ils soient négatifs, portent des EPI et respectent les mesures de contrôle des infections de la maison. Des tests d’écoulement latéral sont envoyés aux soins. Les visites en extérieur et contrôlées restent une option pour les visiteurs qui ne souhaitent pas être testés.Si les tests ne sont pas disponibles, des visites à l’intérieur peuvent être possibles dans les zones de niveau un si elles sont limitées Les visites dans des circonstances exceptionnelles, telles que la fin de la vie, devraient toujours être soutenues, a déclaré le gouvernement. Les résidents des maisons de soins de moins de 65 ans peuvent être autorisés à visiter les maisons familiales ou les espaces extérieurs comme les parcs à Noël. Cela sera décidé sur une base individuelle.Augmentation des tests Plus d’un million de tests de flux latéral ont déjà été envoyés aux 385 plus grandes maisons de retraite, et un autre million sera envoyé aux prestataires au cours du mois.Le nombre de kits de tests fournis a été conçu pour permettre jusqu’à deux visiteurs par résident, deux fois par semaine. En plus des EPI déjà disponibles, le secrétaire à la Santé Matt Hancock a déclaré: «Je sais à quel point cela a été difficile pour les personnes dans les maisons de retraite. et leurs familles d’être séparés depuis si longtemps. La séparation a été douloureuse mais a protégé les résidents et le personnel de ce virus mortel. «Je suis tellement heureux que nous puissions maintenant aider à réunir les familles et permettre aux gens d’avoir des contacts significatifs avec leurs proches d’ici Noël. été rendu possible grâce aux progrès sans précédent réalisés dans la technologie et la capacité de test, ainsi que grâce aux fournitures d’EPI supplémentaires.