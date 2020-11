Virtus Pro se sépare officiellement de Solo, Zayac et non[o]ne

in

Le pouvoir de l’image

Peu de temps après EPICENTER a confirmé que Solo et sa rumeur Dota 2 stack avec RAMZES666 et SumaiL serait en compétition dans les éliminatoires fermés de la Ligue EPIC, Virtus Pro a officiellement annoncé le départ de son ancien capitaine aujourd’hui.

Solitaire et pilier VP de longue date non[o]n ont quitté l’organisation après plus de quatre ans. Les deux joueurs ont rejoint l’équipe le 4 août 2016. Pendant leur temps avec VP, le duo a remporté un total de 16 tournois, dont cinq Majeurs, et s’est classé cinquième à l’International à deux reprises.

Avec Zayac, les deux vétérans de SIC ont formé une nouvelle pile appelée Just Error pour participer aux événements à venir. Cette décision intervient environ six semaines après que toute la gamme principale de VP a été déplacée vers la liste inactive en raison de résultats insatisfaisants.

🔥 « Just Error » sont invités aux éliminatoires fermés de la Ligue EPIC! L’équipe « Just Error » pour le match contre Yellow Submarine: 🇷🇺 Alexey « Solo » Berezin🇺🇦 Vladimir « Non[o]ne « Minenko🇷🇺 Roman » RAMZES666 « Kushnarev🇵🇰🇺🇲 Syed Sumail » SumaiL « Hassan🇰🇬 Bakyt » Zayac « Emilzhanov pic.twitter.com/0LL0YwxjVM – EPICENTER (@epicentergg) 11 novembre 2020

Selon la rumeur, l’organisation VP cherchait à faire un changement centré sur sa liste de jeunes, VP Prodigy. Cette formation a depuis été promue dans l’équipe principale des VP tandis que le reste de son ancienne formation trouve lentement de nouvelles équipes avec lesquelles jouer.

«Nous savons que les joueurs veulent participer à des tournois en ce moment, nous sommes donc parvenus à un accord mutuel et hier était leur dernier jour dans Virtus Pro», a déclaré le vice-président directeur général Sergey Glamazda. «Les gars nous apportent des émotions inoubliables et un sentiment de fierté pour la scène CIS Dota depuis plusieurs années. Ils sont certainement entrés dans l’histoire de l’esport. Nous remercions les joueurs pour leur énorme contribution à Virtus Pro et leur souhaitons d’atteindre l’objectif souhaité à The International.

Avec le départ mutuel des trois joueurs de l’organisation, seuls Igor «iLTW» Filatov et Roman «Resolut1on» Fominok restent sur la liste inactive de VP. Mais iLTW joue déjà avec une nouvelle équipe, Live to Win, tandis que Resolut1on n’a pas joué depuis l’Omega League en septembre.

Partager : Tweet