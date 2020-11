Virtua Fighter 5 arrive sur PC pour la première fois (via Yakuza)

in

Virtua Fighter 5: Final Showdown a enfin atterri sur PC, mais d’une manière à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas. Le jeu RPG Yakuza: Like a Dragon sorti sur PC plus tôt cette semaine, et les fans ont été ravis de constater que la machine d’arcade de Chinatown comprend une version jouable du jeu de combat Sega avec Virtua Fighter 2 dans l’arcade Tsurukame Alley.

La série Yakuza est connue pour être un peu idiote et inclure de nombreux mini-jeux amusants comme le karaoké, le kart dragon et heu, la gestion d’entreprise (je promets que c’est plus amusant qu’il n’y paraît). Cependant, l’ajout de versions complètes de jeux supplémentaires va au-delà de ce que les fans attendent généralement d’une arcade en jeu. Néanmoins, il est idéal pour les joueurs sur PC qui souhaitent jouer à Virtua Fighter 5 dans le confort de leur propre maison.

Si vous êtes un fan de Virtua Fighter qui n’est pas sûr de la série Yakuza, jetez un coup d’œil à notre revue Yakuza: Like a Dragon et examinez le résumé pour voir si cela vaut la peine de dépenser de l’argent.

Jetez un œil à l’arcade en action ci-dessous:

Si vous n’êtes pas tout à fait convaincu par l’idée de Virtua Fighter dans un RPG, jetez un œil à notre liste des meilleurs jeux de combat sur PC pour quelque chose d’autre dans lequel vous mordre les dents.

