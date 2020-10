Virginia Tech et NVIDIA testent des véhicules autonomes et des véhicules d’urgence

Déplacez-vous, voitures autonomes.

Le Virginia Tech Transportation Institute a reçu une subvention fédérale du Département américain des transports pour étudier comment les véhicules autonomes interagissent avec les véhicules d’urgence et les prestataires de sécurité publique.

VTTI, le deuxième plus grand institut de recherche sur les transports du pays, utilisera des véhicules équipés de la plateforme NVIDIA DRIVE Hyperion pour mener ces évaluations sur la voie publique.

Les urgences ou les événements imprévus peuvent modifier le flux de trafic en quelques minutes. Les conducteurs humains sont formés pour écouter les sirènes et surveiller les policiers qui dirigent la circulation; cependant, ce comportement peut ne pas être aussi instinctif pour les véhicules autonomes.

VTTI travaille avec NVIDIA ainsi qu’un consortium de constructeurs automobiles organisé par Crash Evitement Metrics Partners (CAMP LLC) pour étudier des scénarios difficiles et dynamiques impliquant des systèmes de conduite automatisés, tels que des rencontres avec des fournisseurs de sécurité publique. Les membres participants de CAMP LLC comprennent General Motors, Ford, Nissan et Daimler. L’équipe examinera également les moyens de faciliter les communications entre ces systèmes et avec leur infrastructure physique de soutien.

Le projet identifiera des solutions et construira des véhicules de référence de niveau 4 hautement automatisés équipés d’une technologie de conduite autonome, ainsi que d’une infrastructure connectée pour les soutenir. Dans la phase finale, VTTI et ses partenaires organiseront des démonstrations sur les autoroutes de la région de Washington, DC, pour présenter la technologie en naviguant en toute sécurité dans des scénarios difficiles.

La sécurité d’abord

Manœuvrer en toute sécurité autour des véhicules d’urgence, y compris les ambulances, les camions de pompiers et les véhicules de police, est un élément clé de la conduite quotidienne.

Les conséquences de ne pas le faire sont graves. Au cours de la dernière décennie, les ambulances ont subi en moyenne environ 170 retards dus à des accidents par an, ce qui a coûté un temps précieux pour répondre et transporter les patients d’urgence.

De plus, ne pas se déplacer pour les véhicules d’urgence est interdit. Chaque État a une loi de «déménagement», exigeant que les véhicules passant devant des voitures de police, des ambulances ou des véhicules utilitaires arrêtés quittent la voie la plus proche et ralentissent en passant.

Les véhicules autonomes doivent se conformer à ces normes de circulation pour se déployer en toute sécurité et à grande échelle. Les flottes audiovisuelles devront être en mesure d’identifier les véhicules d’urgence, de reconnaître si les lumières ou les sirènes fonctionnent et d’obéir aux agents qui dirigent la circulation.

Mise à niveau avec DRIVE Hyperion

VTTI utilisera des véhicules de test autonomes de niveau 4 pour étudier le comportement de cette technologie dans des scénarios d’urgence, aidant à déterminer les mesures à prendre dans le développement et l’infrastructure pour faciliter des interactions transparentes et sûres.

NVIDIA DRIVE Hyperion est une plateforme de collecte et de perception de données de véhicules autonomes. Il se compose d’une suite complète de capteurs et de la plate-forme informatique embarquée NVIDIA DRIVE AGX Pegasus, ainsi que d’une pile logicielle complète pour la conduite autonome, la surveillance et la visualisation du conducteur.

L’ordinateur DRIVE AGX Pegasus AI hautes performances et écoénergétique réalise un nombre sans précédent de 320 billions d’opérations par seconde. La plate-forme est conçue et construite pour les systèmes autonomes de niveau 4 et 5, comme ceux testés dans le pilote VTTI.

Le kit de développement DRIVE Hyperion peut être intégré dans un véhicule de test, permettant aux développeurs d’utiliser le logiciel DRIVE AV et d’effectuer la collecte de données pour leur flotte de véhicules autonomes.

Grâce à cette technologie, les chercheurs peuvent rapidement développer une flotte d’essai sans avoir à construire à partir de zéro. La possibilité de collecter des données avec DRIVE Hyperion garantit également un pipeline efficace de réalisation de tests et d’étude des résultats.

Grâce à la collaboration entre NVIDIA, VTTI et ses partenaires automobiles, ce programme pilote devrait faire progresser considérablement la recherche sur l’intégration en toute sécurité de la technologie de conduite autonome dans les routes américaines.