Virgin River Season 2 Trailer Out: révèle des détails intéressants sur l’intrigue

Bande-annonce de la saison 2 de Virgin River: Netflix a officiellement publié la saison 2 de Virgin River. Virgin River est une bouffée d’air frais sur le circuit dramatique américain. Bien que le drame romantique ait été créé la saison inaugurale en décembre 2019, il jouit d’une grande popularité. Laissez-nous entrer pour en savoir plus!

Netflix aime toujours une bonne série qui porte un groupe d’âge différent en termes d’audience. Depuis la finale de la première saison, les fans ont eu une question et une seule question. Quand la saison deux sort-elle? La confiance est affichée lorsque les amoureux de la série demandent «quand» et non «si». C’est très différent et unique. Il y a de belles histoires, ainsi que des chagrins et des pertes, mais cela semble plus réaliste que ce que les téléspectateurs attendent généralement d’un drame. Parfois, vous voulez quelque chose à regarder qui soit paisible, doux, touchant et chaleureux.

Qui est le casting de Virgin River Saison 2?

La plupart des acteurs principaux ont confirmé leur retour pour la saison 2. La forme principale comprend:

Grayson Maxwell Gurnsey

Colin Lawrence

Benjamin Hollingsworth

Jenny Cooper

Alexandra Breckenridge

Martin Henderson

Les nouveaux membres de la distribution pour la saison 2 sont:

Steve Bacic comme Wes

Andrew Zachar comme Tom

Carmel Amit jouera le rôle de Jamie

Donald Heng comme George

Keith MacKechnie comme Nick

Lane Edwards en tant que shérif Duncan

Trevor Lerner comme Bert Gordon

Thomas Nicholson comme Leo Cavanagh

Garfield Wilson comme Zeke

Quand les séries débarqueront-elles sur Netflix?

Netflix a enfin confirmé la date de sortie de la saison 2. La saison 2 de Virgin River arrivera sur Netflix sur 27 novembre 2020. L’annonce s’est accompagnée d’un nouvel indice disant:

« L’engagement, les bébés. Peine d’amour. Meurtre. Pour une petite ville, Virgin River a sa part de drame – et Mel Monroe est souvent au milieu.«

Combien d’épisodes la saison 2 comprendra-t-elle?

La saison 2 aura un total de 10 épisodes selon la saison 1.

