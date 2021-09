Virgin River saison 4: le nom du bébé de Mel dévoilé par les fans ?

in

Les fans de Virgin River sont toujours en train de chercher qui pourrait être le vrai père de l’enfant de Mel dans le drame romantique, alors que d’autre part le nom du bébé a été révélé.

La saison 3 du drame romantique Virgin River de la plateforme de streaming Netflix a été présentée en avant-première au début du mois de juillet, présentant une série de rebondissements qui ont laissé les fans discuter de ces questions et formuler des théories.

A la fin de la saison 3 de Virgin River, Mel révèle à Jack qu’elle est enceinte

Le drame à succès de Netflix, une adaptation télévisée basée sur la saga littéraire de l’écrivain Robyn Carr, a gagné une base solide de millions de fans à travers le monde qui guettent toute annonce concernant le renouvellement de la saison 4.

Rappelons que dans Virgin River, Mel et Jack ont vécu des péripéties romantiques qui ont fait que le couple n’a cessé d’aller et venir. Au milieu de leur dernière rupture, elle a subi une fécondation in vitro en utilisant l’embryon qu’elle avait généré avec son défunt mari, Mark. À la fin de la saison 3, alors qu’il s’apprête à la demander en mariage, elle révèle à Jack qu’elle est enceinte.

Mel lui a également expliqué qu’elle n’était pas tout à fait sûre qu’il soit le vrai père de l’enfant qu’elle portait dans son ventre, laissant l’ancien Marine sans voix, et les fans ont hâte que la saison 4 arrive sur leurs écrans pour découvrir ce qui va vraiment se passer.

Selon les livres de Virgin River, le fils de Mel s’appelle David

Maintenant, alors que les fans attendent que Netflix renouvelle la série pour une quatrième saison, le nom du bébé de Mel a également été révélé. Les fans des livres de Robyn Carr sont sûrs que Mel aura un fils en bonne santé, comme indiqué dans les livres, qui s’appelle David.

Cependant, la showrunner de Virgin River Sue Tenney et les scénaristes de la série n’ont pas toujours adhéré au modèle des livres de Carr. Ainsi, la saison 4 du drame romantique devrait présenter des intrigues différentes. Ceci, l’interprète de Mel, Alexandra Breckenridge, l’a dit à US Weekly :