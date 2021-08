Virgin River : Pourquoi Netflix n’a-t-il pas renouvelé la série pour une saison 4 ?

La série populaire de Netflix, Virgin River, continue de captiver les téléspectateurs à chaque nouvelle saison. Mais pourquoi n’a-t-elle pas encore été renouvelée pour une saison 4 ? Voici ce que l’on sait à son sujet.

Après l’incroyable sortie de la troisième saison de Virgin River et l’énorme popularité qu’elle a connue sur la plateforme de streaming Netflix, les fans se demandent pourquoi la série n’a pas encore été renouvelée pour une saison 4 et pourquoi cela prend autant de temps.

Jusqu’à présent, la troisième saison de Virgin River s’est avérée être l’un des volets les plus choquants du drame, surtout avec les rebondissements survenus dans les derniers épisodes et certains des décès que nous pourrions voir pour la saison 4.

Le final a rendu l’attente de la saison 4 insupportable pour les téléspectateurs, et beaucoup d’entre eux espèrent que la sortie de la saison 4 n’est pas trop loin. Mais qu’en a dit la plateforme de streaming Netflix ?

Jusqu’à présent, Netflix n’a pas encore confirmé le renouvellement de la série, ni le développement de la quatrième saison en raison du manque d’annonces, bien que les signes pour un renouvellement anticipé continuent de croître de plus en plus.

Mais, selon le numéro de juin de ProductionWeekly, la production a commencé fin juin et devrait se terminer le 30 novembre 2021. Tout est donc gardé sous silence jusqu’à ce que Netflix confirme son renouvellement.

Rappelons que chaque saison de Virgin River a précédé la précédente, et que l’attente entre les saisons deux et trois a été de plus de sept mois. Donc, si ces rapports sont exacts, la quatrième saison devrait arriver sur les écrans au début de 2022 au plus tôt.

En attendant, vous pouvez revoir les saisons 1 à 3 disponibles en intégralité sur Netflix.