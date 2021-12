Virgin River : une nouvelle photo annonce le retour d’un personnage disparu dans la saison 4

Virgin River a terminé le tournage de la saison 4, et alors que les fans attendent une date de sortie qui n’est pas très éloignée, le drame continue de laisser des indices via les médias sociaux sur le retour d’un personnage disparu.

Virgin River est le drame romantique et fantastique qui connaît le plus de succès sur la plateforme de streaming Netflix en ce moment. La série a fait ses débuts avec sa troisième saison le 9 juillet dernier, et avec la nouvelle de la fin du tournage du quatrième volet, les prochains épisodes devraient arriver sur les écrans des téléspectateurs dès 2022. La première pourrait avoir lieu au plus tard au cours du premier semestre de l’année prochaine. (Attention spoilers sur la saison 3)

La série, qui suit la romance compliquée entre Mel et Jack, doit répondre à de nombreuses questions sur certains arcs narratifs qui ont gardé les fans de la série intrigués depuis la saison 2. Parmi ceux-ci, il y a celui qui est derrière la tentative d’assassinat de Jack. Rappelons que le personnage de Martin Henderson a reçu une balle dans l’abdomen, qui a failli lui coûter la vie, et que la question de savoir qui est responsable n’est toujours pas résolue.

Virgin River: Season 3 | Official Trailer | Netflix

Au début de la troisième saison, les téléspectateurs du drame fantastique ont également été laissés dans l’incertitude quant à l’identité de celui qui a mis le feu à la maison de Jack. La showrunner de la série, Sue Tenney, a déclaré en juillet de cette année que la saison 4 de Virgin River devrait aborder cette question. De plus, les fans veulent également savoir si le bébé que Mel (Alexandra Breckenridge) attend est celui de Jack ou non. C’est sans doute l’un des doutes qui les préoccupe le plus.

Et parmi les nombreuses choses que Virgin River doit résoudre, il y a la situation de Paige Lassiter (Lexa Doig), la boulangère de la ville qui a été un pilier de la série Netflix, qui a gardé un sombre secret et a mystérieusement disparu sans laisser de trace alors qu’elle se cachait de son mari violent Wes (Steve Bacic), laissant son fils Christopher (Chase Petriw) aux soins de John Middleton de Colin Lawrence, alias Preacher.

La photo de Christopher qui est apparue sur Instagram pourrait annoncer le retour de Paige avec Virgin River saison 4

Certaines théories de fans indiquent que Paige pourrait être morte. Une hypothèse qui n’est pas vérifiable puisqu’un message récent a laissé entendre qu’elle est vivante. La vérité est qu’elle a disparu depuis un certain temps après avoir accidentellement tué Wes, et a donc fui la ville pour se cacher du frère jumeau de son défunt ex-mari, Vince (joué par Steve Bacic lui-même). En conséquence, le personnage de Doig n’a pas été vu dans la saison 3.

Aujourd’hui, un compte Instagram de fans de la série a peut-être laissé entrevoir le sort qui lui est réservé. Après l’enlèvement apparent de Christopher dans la saison 3, Paige pourrait se sentir obligée de sortir de sa cachette et reviendra très probablement dans le quatrième épisode de Virgin River, car une photo de Christopher a été partagée sur le réseau social et a reçu un “like” de l’acteur Chase Petriw et de la page officielle de la série elle-même. C’est ce que disait le post :