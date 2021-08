Virgin River : Des fans sont convaincus d’avoir percé un grand mystère de la série Netflix

in

Êtes-vous un fan de la série Netflix ? Je suis sûr que vous vous êtes interrogés sur certaines des théories qui pourraient entourer l’avenir de Virgin River. Virgin River a rendu les fans accros de sa troisième saison lorsqu’elle a débarqué sur Netflix le mois dernier. Comme d’habitude, il y a eu beaucoup de drame à absorber dans les 10 épisodes, mais le point principal de l’intrigue a été annoncé à la fin.

Virgin River : des fans convaincus d’avoir percé le mystère

Les téléspectateurs ont été laissés en suspens lorsque Mel, jouée par Alexandra Breckenridge, a découvert qu’elle était enceinte mais ne savait pas si son ex-petit ami Jack était le père, ou si son défunt mari était le père, après avoir utilisé son sperme congelé pour essayer de concevoir un bébé.

Cependant, les fans ont dévoilé leurs théories et semblent convaincus d’avoir résolu l’affaire. Le public est certain que, bien que Mel se soit rendue à Los Angeles pour discuter de l’idée de subir la procédure impliquant le sperme congelé de Mark, Jack doit être le père en raison du calendrier des déplacements de Mel.

Les fans ont commencé à réfléchir à cette théorie : “Question honnête sur le fait que Mel est allée chez le médecin spécialiste de la fertilité : y a-t-il eu littéralement assez de temps entre Los Angeles et son test de grossesse pour qu’elle sache qu’elle est enceinte ?

“La chronologie ne correspond pas si c’était juste quelques jours. Je pense vraiment que le bébé sera celui de Jack.”

Un autre téléspectateur a rejeté la science derrière cette théorie, ajoutant : “Un test de grossesse effectué plus tôt que deux semaines après une implantation peut donner un faux positif. Tout test effectué avant deux semaines après l’implantation est, selon la plupart des rapports, aussi bon que rien.

Virgin River : Qui est le père du bébé de Mel ?

“En gardant cela à l’esprit (et le fait que Mel montrait des signes de grossesse, confirmant qu’elle est bien enceinte et que ce n’était probablement pas un faux positif), je pense qu’il est assez évident que le bébé est celui de Jack et que le cliffhanger final était destiné à la théâtralité”, souligne un autre commentaire.

Alexandra s’est ouverte sur le mystère entourant Virgin River pour la saison à venir, expliquant qu’il est logique que son personnage ait subi la procédure, ajoutant que les gens dans des “circonstances émotionnelles extrêmes” font des choses quand ils n’ont pas les idées claires.

“Il est donc logique pour moi qu’elle décide de passer à autre chose. Parce qu’elle ne pense pas que Jack reviendra vers elle. Si ce n’est pas le bébé de Jack, Jack et Mel vont naturellement vivre des moments difficiles.”

Nous devrons attendre et voir ce que la suite de Virgin River nous réserve.