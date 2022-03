Virgin River : cette erreur que les fans ne pardonnent pas à la série Netflix

La saison 4 de Virgin River est attendue cette année sur Netflix ; et pendant qu’ils attendent, les fans du drame romantique reviennent sans cesse sur les épisodes précédents et ils viennent de rencontrer un problème d’intrigue pour l’un de ses personnages.

Virgin River, le drame fantastique qui raconte l’histoire d’amour entre Jack et Mel, a été diffusé pour la première fois sur la plateforme de streaming Netflix en juillet de l’année dernière. Le quatrième volet étant en post-production, les fans attendent de nouveaux épisodes sur leurs écrans en 2022.

Les fans de Virgin River sont impatients de savoir ce qui se passera entre Jack et Mel lorsque la série reviendra. Rappelons que le couple romantique ne traverse pas une bonne période dans leur relation déjà compliquée, car elle est enceinte, mais elle ne sait pas si le bébé est celui de Jack ou le produit d’une fécondation in vitro.

Sans aucun doute, c’est une intrigue qui a laissé les téléspectateurs de Virgin River anxieux, car Netflix assure que Mel et Jack dans la saison 4 traverseront de nombreux moments de faiblesse, lorsque les personnages seront de retour avec les nouveaux épisodes. Cependant, ce ne sera pas la seule intrigue puisque Charmaine est également enceinte et manipulée par son nouvel intérêt amoureux, Todd.

Les fans de Virgin River sont peut-être impatients, mais pour les divertir en attendant l’arrivée de la saison 4 sur Netflix, ils reviennent sur les 30 épisodes que le drama a à son actif et qui sont actuellement disponibles sur la plateforme.

Les téléspectateurs de Virgin River ont pris la parole sur les médias sociaux après avoir regardé quelques épisodes de Virgin River pour discuter d’une erreur qu’ils ont trouvée dans l’intrigue et qu’ils n’ont pas pardonnée, simplement parce qu’elle était si évidente. Ce détail est lié à l’histoire de Paige Lassiter et de son jeune fils Christopher.

Les fans savent que dans le drame de Netflix, Paige, dont le nom est en fait Michelle, est en fuite avec Christopher de son ex-mari abusif nommé Wes. Dans la série, elle et son fils arrivent à Virgin River et changent immédiatement le nom du garçon et se teignent les cheveux.

Cependant, les fans de Virgin River ont noté que l’erreur de la série Netflix était de montrer Paige inchangée dans son apparence physique, alors que son but était de déstabiliser son ex-mari et toute autre personne qui pourrait la reconnaître. C’est une partie de l’intrigue qui n’a aucun sens selon les téléspectateurs fidèles.