Virgin River : ce que les fans ont pensé de l’absence de Hope dans la saison 3

La saison 3 de Virgin River est arrivée et les fans ont une grande question : où est Hope ? L’actrice Annette O’Toole est notamment absente de la dernière saison de la série Netflix, lancée le 9 juillet.

Les téléspectateurs ont été surpris de ne pas voir la commère de Virgin River, Hope (Annette O’Toole), et beaucoup ne pouvaient s’empêcher de se demander pourquoi un personnage aussi important n’était pas là. Il y a des doutes quant à savoir si elle jouera ou non un rôle plus important dans les nouveaux épisodes ou si elle reviendra pour une éventuelle saison 4.

Virgin River de retour sur Netflix, mais sans Hope et les fans ont leur mot à dire

La saison 2 de Virgin River s’est terminée avec Hope et son ex-mari Doc (Tim Matheson) se préparant à renouveler leurs vœux. Malheureusement, nous n’avons jamais pu voir la cérémonie de mariage de Doc et Hope (Annette O’Toole) dans la saison 3. Au lieu de cela, nous apprenons que Hope a temporairement quitté Virgin River pour s’occuper de sa tante âgée et malade.

Bien que Hope ne s’occupe pas de ses responsabilités familiales, elle et Doc restent en contact via les chats FaceTime et Zoom. Mais elle n’est physiquement présente dans la ville à aucun moment de la saison 3 et l’ancien maire sarcastique a certainement manqué aux téléspectateurs.

À la fin de la saison, certains fans craignaient que Hope ne soit plus Virgin River pour toujours. À la fin de la saison 3, elle a eu un accident de voiture qui l’a amenée à l’hôpital avec une grave lésion cérébrale. Cela semblait laisser ouverte la possibilité qu’Annette O’Toole ne revienne pas dans la série, en supposant que Netflix l’ait renouvelé pour la saison 4.

Pourquoi Annette O’Toole n’apparaît pas dans la saison 3 de Virgin River ?

Alors pourquoi Hope n’était-elle pas dans la saison 3 de Virgin River ? Dans une interview, la showrunner Sue Tenney a expliqué que O’Toole n’était pas dans les nouveaux épisodes en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). La faire passer toute la saison loin de Virgin River était un « pivot pandémique », a-t-il expliqué. Si la série est renouvelée, Tenney espère que l’actrice pourra revenir.

Qu’ont pensé les fans de l’absence de Hope ?

Les commentaires des fans sur l’absence de Hope à Virgin River ne se sont pas fait attendre. Beaucoup se sont fait entendre dans les différents forums où ils peuvent parler ouvertement de la série Netflix.

Hope reviens nous vite, tu me manques #VirginRiver — LiveYourDreams (@RikaReine13) July 11, 2021

« Hmm, je me demande si Hope ne sera pas beaucoup dans le futur. Opinion impopulaire (et je sais que nous en débattons constamment) mais je l’aime bien. Ce sera dommage pour moi si elle est presque absente. »

Hope n'est plus là et bon sang que ça fait du bien tellement elle était chiante, mais il tout le temps question d'elle… 😕 Par contre Muriel est toujours aussi belle et sexy 😍😍😍 #VirginRiver — Zwaaam (@Zwaaamo) July 11, 2021

« Pareil ici ! Comme je sais que ça peut être enfantin, mais j’aime à quel point Hope est amicale avec les nouveaux arrivants, et la façon dont elle a pris Mel sous son aile quand elle est apparue pour la première fois.

Love Virgin River @Netflix, but I'll be so happy when Hope is back. — Penny M. (@CingulateCortex) July 13, 2021