Virgin River : un acteur de la série apparaît dans un film célèbre et vous n’aviez pas remarqué

Dans Virgin River, les fans ont connu Preacher comme l’un des meilleurs amis de Jack. Il a également été vu en train de protéger le fils de Paige. L’acteur qui joue Preacher vous semblera probablement familier. Colin Lawrence, est également apparu dans ce célèbre film.

Virgin River, le drame romantique de la plateforme de streaming Netflix, est l’une des séries les plus regardées par les abonnés. Sa saison 3 a récemment été mise en ligne, alors qu’une quatrième saison est apparemment en production.

La série raconte la vie de Mel et Jack, y compris tous les problèmes qui surviennent au cours de leur relation et comment l’environnement et le reste des personnages qui font la vie à Virgin River affectent l’intrigue fascinante du drame fantastique.

Dans la série Netflix créée pour la première fois en 2019, les fans ont rencontré John ‘Preacher’ Middleton, le personnage joué par l’acteur Colin Lawrence. Dans la série, il est l’un des meilleurs amis de Jack qui travaille comme chef dans son bar. Il a également été considéré comme le protecteur du fils de Paige, alors qu’elle s’enfuyait après avoir assassiné son ex-mari.

Il est très probable que certains fans de Virgin River trouveront le visage de Colin Lawrence familier. Il est apparu avec sa femme Lucie Walters dans un célèbre film de superstar.

L’acteur de Virgin River et sa femme apparaissent ensemble dans le film Cinquante nuances de Grey. Les deux sont vus dans une scène où les protagonistes Christian Gray et Anastasia Steele s’amusent dans un ascenseur alors qu’ils quittent un restaurant.

L’implication du couple dans la vraie vie se voit aussi lorsque les protagonistes sont au restaurant, tandis que Colin Lawrence et Lucie Walters apparaissent en arrière-plan.

Sa participation au film a été motivée par son épouse Lucia Walters, qui en plus d’être actrice est également fan des livres 50 Nuances de Grey. Lors d’une interview pour Cosmopolitan, la femme de Lawrence a expliqué comment elle avait réussi à convaincre son mari d’apparaître dans le film.