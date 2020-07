Virgin Galactic lance aujourd’hui la conception de la cabine passagers de SpaceShipTwo. Voici comment regarder en direct.

Virgin Galactic, une entreprise de tourisme spatial qui vise à lancer des passagers sur des vols suborbitaux, lèvera le voile sur ce que sera cette expérience aujourd’hui (28 juillet) et vous pourrez la regarder en direct en ligne.

Dans une webdiffusion en direct à 13 h HAE (17 h 00 GMT), Virgin Galactic dévoilera la conception de la cabine de ses avions spatiaux SpaceShipTwo, révélant ce que les passagers payant 250000 $ un billet verront et ressentiront lorsqu’ils achèteront un tour de fusée. Vous pouvez regarder la diffusion Web en direct ici et sur le site Web Space.com, ou directement à partir de la page YouTube de Virgin Galactic ici.

«Le dévoilement diffusé en direct comprendra une visite virtuelle de la cabine, organisée par l’équipe multidisciplinaire qui s’est efforcée de garantir que chaque détail de sa conception fonctionne pour offrir une expérience consommateur inégalée et sûre», ont déclaré les représentants de Virgin Galactic dans un annonce.

Fondée en 2004 par le milliardaire britannique Sir Richard Branson, Virgin Galactic a pour objectif de lancer des passagers payants lors de voyages dans l’espace suborbital. Pour ce faire, la société utilisera SpaceShipTwo, un avion spatial pouvant transporter huit personnes (six passagers et deux pilotes), et un avion porteur appelé WhiteKnightTwo. Les voyages décolleront de Spaceport America au Nouveau-Mexique et partiront des airs à une altitude de 50 000 pieds (15 000 mètres).

Actuellement, Virigin Galactic possède un SpaceShipTwo (appelé VSS Unity) et un avion porteur, appelé VMS Eve. VSS est l’abréviation de Virgin Space Ship tandis que VMS est l’abréviation de Virgin Mother Ship. Deux autres vaisseaux SpaceShipTwo sont actuellement en construction et un véhicule, le VSS Enterprise, a été détruit dans un accident mortel lors d’un test en 2014.

Avec plus de 600 réservations en cours, Virgin Galactic a pris une série de mesures ces dernières années pour préparer les vols passagers. En décembre 2018 et février 2019, la société a effectué deux vols d’essai pilotes au-dessus du désert de Mojave en Californie avant de déplacer son système de lancement SpaceShipTwo vers son nouveau port d’attache de Spaceport America.

Cette année, la société a commencé les vols d’essai de SpaceShipTwo au-dessus de Spaceport America. Le vol le plus récent a eu lieu le mois dernier et était le deuxième vol plané au-dessus de sa nouvelle maison.

Virgin Galactic a également dévoilé son terminal «Gateway to Space» pour les passagers de Spaceport America, ainsi que les combinaisons de vol (réalisées en partenariat avec Under Armour) que porteront ses passagers.

