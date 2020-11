Virat Kohli ratera les matchs de test en Australie pour revenir en Inde en congé de paternité pour la naissance de son premier enfant, Cricket News

Le capitaine indien Virat Kohli jouera le match d’ouverture de la série de tests contre l’Australie le mois prochain avant de prendre un congé de paternité et de rater les deuxième, troisième et quatrième matches.

Le conseil de contrôle du cricket en Inde a publié lundi une déclaration confirmant qu’il avait accordé la demande de congé de paternité de Kohli lors de la série Border-Gavaskar.

« Lors de la réunion du comité de sélection tenue le 26 octobre 2020, M. Virat Kohli avait informé la BCCI de ses projets de retour en Inde après le premier Test à Adélaïde », a déclaré la BCCI dans un communiqué lundi soir.

« La BCCI a accordé un congé de paternité au capitaine indien. Il reviendra après le premier Test contre l’Australie à Adélaïde. »

L’équipe indienne devrait arriver en Australie plus tard cette semaine sur un vol charter depuis les Émirats arabes unis, où la Premier League indienne a été organisée. L’équipe passera en quarantaine pendant 14 jours avant de jouer trois internationaux d’un jour et trois internationaux de Twenty20 contre l’Australie à Sydney et à Canberra.

Kohli devrait jouer dans la section limitée de la tournée et le match test jour-nuit à l’Adelaide Oval du 17 au 21 décembre avant de retourner en Inde pour être avec sa femme Anushka Sharma, qui attend le premier enfant du couple en Janvier.

La série de tests a été retardée et le calendrier modifié en raison des restrictions de voyage imposées pendant la pandémie de COVID-19.

Le deuxième test se déroulera au Melbourne Cricket Ground à partir du 26 décembre selon le calendrier traditionnel du lendemain de Noël, avec le troisième à Sydney du 7 au 11 janvier et le quatrième au Gabba à Brisbane du 15 au 19 janvier.

Dans l’autre mise à jour majeure de la sélection, la BCCI a déclaré que Rohit Sharma ignorerait les matchs à jeux limités mais serait ajouté à l’équipe de test pour la série en Australie. Sharma a joué pour les Indiens de Mumbai dans l’IPL malgré des inquiétudes quant à sa forme physique.

Virat Kohli de l’Inde (Getty)

ESCOUADES DE CRICKET INDIENNES

L’équipe de l’équipe Inde T20I: Virat Kohli (capitaine), Shikhar Dhawan, Mayank Agarwal, KL Rahul (vice-capitaine et gardien de guichet), Shreyas Iyer, Manish Pandey, Hardik Pandya, Sanju Samson (gardien de guichet), Ravindra Jadeja, Washington Sundar, Yuzvendra Chahal, Jasprit Bumrah, Mohd. Shami, Navdeep Saini, Deepak Chahar, T Natarajan.

Équipe Inde ODI: Virat Kohli (capitaine), Shikhar Dhawan, Shubman Gill, KL Rahul (vice-capitaine et gardien de guichet), Shreyas Iyer, Manish Pandey, Hardik Pandya, Mayank Agarwal, Ravindra Jadeja, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohd . Shami, Navdeep Saini, Shardul Thakur, Sanju Samson (gardien de guichet).

Équipe d’essai de l’Inde: Virat Kohli (capitaine), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Prithvi Shaw, KL Rahul, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane (vice-capitaine), Hanuma Vihari, Shubman Gill, Wriddhiman Saha (gardien de guichet), Rishabh Pant (gardien de guichet) , Jasprit Bumrah, Mohd. Shami, Umesh Yadav, Navdeep Saini, Kuldeep Yadav, Ravindra Jadeja, R. Ashwin, Mohd. Siraj.