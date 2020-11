Viola Davis rend hommage à l’héritage d’August Wilson – / Film

«August est le seul écrivain qui m’a vu. Et quand je dis «moi», je veux dire moi, mais je veux aussi dire des gens comme moi » Viola Davis dit dans la bande-annonce de Donner la voix, un documentaire à venir qui rend hommage à l’héritage du dramaturge emblématique noir August Wilson, dont les jeux comme Clôtures et Fond noir de Ma Rainey laissé une marque indélébile sur l’histoire des Noirs. Et Davis, qui a remporté un Oscar pour sa performance dans l’adaptation du long métrage de Clôtures et fait le buzz pour son tour dans la prochaine adaptation Netflix de Fond noir de Ma Rainey, utilise maintenant sa plateforme pour s’assurer que l’héritage de Wilson perdure chez les jeunes étudiants noirs à travers le pays, qui sont au centre de ce documentaire. Regarder le Donner la voix bande-annonce ci-dessous.

Remorque vocale

Réalisé par James D. Stern et Fernando Villena, Donner la voix a eu sa première mondiale au Festival du film de Sundance 2020, où il a remporté le Sundance Favorite Award, ce qui lui a valu l’attention et l’argent de Netflix. Le streamer a acquis le documentaire, qui se marie bien avec sa sortie prochaine du très attendu Fond noir de Ma Rainey, une adaptation de la pièce de Wilson dirigée par George C. Wolfe et mettant en vedette Davis ainsi que Chadwick Boseman dans son dernier rôle.

Le documentaire est un hommage passionnant à Wilson à travers l’objectif d’un concours annuel de monologues August Wilson, dans lequel des milliers d’élèves du secondaire entrent pour avoir la chance de se produire à Broadway – une connexion que Davis chérit, après avoir fait sa percée sur la Great White Way. dans la production 2001 de Broadway de Wilson’s Roi Hedley II.

Donner la voix présente la chanson «Never Break» de John Legend, et est produit par James D. Stern, Karen Bove, Fernando Villena, Schoen Smith et Craig Piligian. Ses producteurs exécutifs comprennent Davis, Julius Tennon, John Legend, Mike Jackson, Ty Stiklorius Dan Cogan, Jenny Raskin, Geralyn White Dreyfous, Gretchen Stockdale, Nicholas Caprio et Constanza Romero.

Voici le synopsis de Donner la voix:

Une nouvelle génération d’interprètes est découverte dans «Giving Voice», qui suit le parcours émotionnel de six étudiants alors qu’ils progressent dans le concours de monologues d’August Wilson, un événement qui célèbre l’un des plus grands auteurs américains. Chaque année, des milliers d’étudiants de douze villes à travers les États-Unis interprètent le travail du lauréat du prix Pulitzer («Fences», «Ma Rainey’s Black Bottom») pour un plan à jouer à Broadway. Les réalisateurs Jim Stern et Fernando Villena capturent les élèves qui découvrent eux-mêmes et le monde qui les entoure à travers le «Century Cycle» de Wilson, un canon de dix pièces illustrant l’expérience afro-américaine du XXe siècle. La productrice exécutive Viola Davis, avec la co-vedette de «Fences», Denzel Washington, partagent l’impact que l’art et l’héritage intemporels de Wilson ont eu sur leur carrière et leurs espoirs pour les jeunes qui le feront avancer. Giving Voice est une production Endgame Entertainment et Pilgrim Media Group en association avec Endeavour Content, Impact Partners, Get Lifted Film Co et JuVee Productions.

Donner la voix frappe Netflix sur 11 décembre 2020.

