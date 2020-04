Vince McMahon croit que les notes brutes de la WWE vont rebondir

La popularité et les classements de la WWE sont en baisse constante depuis la fin des années 1990. En fait, il n’y a que trois choses que vous pouvez compter dans la vie: la mort, les impôts et la baisse lente mais inévitable des notes de WWE Monday Night Raw. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les notes ont baissé pour tout autre que les informations sur le câble, mais Brut, qui a atteint un nouveau record de vues pendant des semaines consécutives. La vérité est que, si la pandémie a contribué à la baisse actuelle, les notes de Raw n’ont pas augmenté d’année en année depuis deux décennies. Ils augmentent de façon saisonnière au moment de WrestleMania, mais chaque année, c’est un peu plus bas qu’auparavant.

Vince McMahon n’a pas utilisé les classements de la WWE

Vince McMahonpense cependant que la WWE est sur le point de faire son retour. Hier, lors de l’appel financier du premier trimestre de la WWE, Vince a dit beaucoup de choses délirantes. Par exemple, il a affirmé que la pandémie de coronavirus avait eu peu d’effet sur la WWE, même si l’entreprise venait de licencier des dizaines de lutteurs et de talents dans les coulisses. Mais le plus délirant est peut-être l’idée que les notes brutes vont remonter. Wrestling Inc. a transcrit les commentaires de McMahon de l’appel, dans lequel il a blâmé les nouveaux talents pour la baisse.

Il n’y a donc pas de public et c’est un spectacle différent, un spectacle complètement différent. Et je pense que nous allons y arriver. Bien que nous puissions être en mesure de prendre ce négatif et de le transformer déjà en quelque chose de positif, en ce qui concerne les notes et ce qui vous préoccupe. SmackDown n’a pratiquement pas changé, très peu. RAW a souffert, mais pas nécessairement à cause de l’environnement, il a souffert parce que nous apportons beaucoup de nouveaux talents et à RAW, et il faut du temps pour obtenir ces nouveaux talents.

Mais Vince pense que la WWE ressuscitera.

Nous n’avons évidemment plus Brock Lesnar, mais nous avons un nouveau champion et beaucoup de nouveaux artistes qui arrivent. Cela prend donc un certain temps. Voilà donc la raison, et comment vous utilisez ces artistes dans cette histoire ou cette histoire ou ce que vous avez. Donc, avec de nouveaux talents, ça va juste prendre un peu de temps. Je suis convaincu cependant que les notes du RAW vont rebondir considérablement.

Est-ce une surprise Donald Trump a choisi ce gars pour faire partie de son groupe de travail présidentiel qui relance l’économie? Ce serait formidable si la WWE devait avoir une résurgence de popularité, mais cela ne devrait pas se produire jusqu’à ce que la société trouve un moyen de rendre sa programmation moins stérile.

