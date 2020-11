Vin Diesel devrait revenir pour Bloodshot 2 – betanewsfr

Grâce à une course réussie sur PVOD, ainsi qu’à un coup de pouce apparemment inflexible des cinémas Drive-in, «Bloodshot» de Sony a réussi à faire une part décente de banque cette année.

La vedette de Vin Diesel, qui est sortie en salles juste avant le début de la pandémie de Covid-19, a été envoyée directement aux services de streaming numérique (moyennant des frais de pay-per-view premium) et à tous les cinémas Drive-in restés ouverts tout au long du verrouillage.

Le PDG de DMG Entertainment, Dan Mintz, dit à Comic Book Resources qu’il est probable qu’ils feront un autre «Bloodshot».

« Je pense [Bloodshot] a très bien réussi à cet égard, beaucoup de gens l’ont vu et il a très bien fonctionné dans le déploiement post-sortie, mais vous ne pouvez pas utiliser le même processus d’évaluation, pré-COVID, pour cela », a-t-il déclaré. « [Are] Vin Diesel et tous ces gens vont continuer? Oui, parce que cela a si bien fonctionné et que la réponse a été si bonne, c’est simplement que la réponse a été dans un environnement non transparent, par opposition à un environnement transparent comme les numéros de guichet.

Réalisé par David SF Wilson, «Bloodshot» raconte l’histoire de Ray Garrison, un soldat d’élite tué au combat, qui est ressuscité et doté de capacités surhumaines. Alors qu’il entreprend de se venger, il découvre des secrets sur sa vie et les gens qui sont censés l’aider.