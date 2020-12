Viktor Orbán condamne un eurodéputé qui a fui une soirée sexuelle fermée sans préservatif qui a été perquisitionnée par la police

L’organisateur d’une soirée sexuelle réservée aux hommes à Bruxelles, en présence d’un proche allié de Viktor Orbán, le leader hongrois des droits des homosexuels, a déclaré que les règles du parti insistaient sur le sexe en groupe et l’absence de préservatifs. David Manzheley, 29 ans, étudiant , qui a organisé le parti – illégal sous les restrictions de verrouillage – qui a conduit à l’arrestation de József Szájer, 59 ans, un éminent député européen conservateur hongrois, a déclaré qu’il prévoyait de porter plainte contre la police qui a attaqué le parti. le bruit «Nous avons été attaqués par la police comme la Gestapo. Ils sont arrivés sans mandat ni papiers. Ils ont fait des commentaires homophobes à mes invités. »Il a dit qu’il ne se souvenait pas si M. Szájer, un proche allié de M. Orbán, était présent. «J’étais dans une autre partie de la maison», a-t-il ajouté.Lockdown sex partyHongrois József Szájer, membre éminent du parti au pouvoir Fidesz, a admis avoir enfreint les règles de verrouillage belge en assistant à une fête a déclaré aux journalistes dans son appartement: «Nous discutons, nous prenons un verre, comme dans un pub. La seule différence est que, entre-temps, nous avons des relations sexuelles entre nous. »Il a ajouté qu’il n’avait reconnu que plus tard M. Szájer, et a déclaré:« Les gens ont soif de réunions … Il est tout à fait normal que les gars de la communauté gay recherche de solutions à rencontrer. »Le ministère estonien des Affaires étrangères a confirmé qu’un de ses diplomates était également présent.« Une gêne »Cette affaire est une gêne pour M. Orbán, un nationaliste de droite dont le parti Fidesz épouse les valeurs chrétiennes traditionnelles et a fait campagne contre la communauté LGBT +. Le Premier ministre a déclaré que les actions de M. Szájer étaient «indéfendables», ajoutant: «Il a pris la seule décision appropriée lorsqu’il s’est excusé et a démissionné de son poste de membre du Parlement européen et a quitté le Fidesz.» M. Orbán a déclaré à Magyar Nemzt: « Les actions de notre collègue adjoint, Jozsef Szajer, sont incompatibles avec les valeurs de notre famille politique. » Nous n’oublierons ni ne répudierons ses trente ans de travail, mais son acte est inacceptable. table et indéfendable. « Suite à cela, il a pris la seule décision appropriée en s’excusant et en démissionnant de ses fonctions de député européen et en quittant le Fidesz. » « Incompatible avec les valeurs familiales » M. Szajer était membre fondateur du parti politique, qui a défendu les valeurs de la famille chrétienne et intensifié sa rhétorique anti-LGBT.En 2011, M. Szajer s’est vanté d’avoir rédigé la nouvelle constitution hongroise sur son iPad, y compris une clause définissant explicitement le mariage comme un homme et une femme. Le gouvernement d’Orban a déclaré que seuls les couples mariés hétérosexuels pouvaient adopter des enfants Dimanche, M. Szajer a démissionné de son poste de député européen et mardi, il s’est excusé pour tout acte répréhensible et a admis avoir enfreint les règles de verrouillage belge pour assister à une fête à Bruxelles. été hébergés dans un appartement au-dessus de ce bar à Bruxelles (Photo: Laurie Dieffembacq / BELGA / AFP / Getty) Rhétorique anti-LGBT Plus de 20 personnes ont été détenues dans l’appartement au-dessus d’un bar du La police a déclaré que l’ancien député européen avait été retrouvé avec de la drogue dans son sac à dos.Le marié de 59 ans a nié avoir pris de la drogue et a affirmé qu’il avait offert de se droguer. Selon le journal belge HLN, l’organisateur du parti David Manzheley, le politicien hongrois, était venu à l’événement en plus d’un autre invité. «J’invite toujours quelques amis à mes soirées, qui à leur tour amènent des amis, et puis nous nous amusons ensemble », a déclaré M. Manzheley,« Nous parlons un peu, nous buvons quelque chose – comme dans un café. La seule différence est qu’entre-temps, nous avons aussi des relations sexuelles entre nous. »L’étudiant de 29 ans a ajouté que les invités étaient« complètement nus »au moment du raid.