Vikings : Valhalla : la ville de Kattegat sera différente dans le préquel de Netflix

in

100 ans après Vikings, il n’y a plus aucun espoir de voir certains des personnages survivants, mais ce que nous connaissions de Kattegat sera toujours là, bien que ce ne soit pas le même que celui dont les fans se souviennent. Quels changements pourrions-nous voir ?

Dans les Vikings, Kattegat apparaît à l’origine comme le centre du pouvoir du gouvernement du comte Haraldson. Il servait de lieu pour les événements rituels et autres rassemblements commerciaux et agricoles du peuple viking qui vivait dans les environs.

Dans Vikings : Valhalla, la ville de Kattegat restera un lieu de rencontre.

Son emplacement stratégique sur un fjord avec accès à la mer en a fait une colonie convoitée tout au long de la série, qui a gagné en importance en s’étendant au cours de l’histoire au gré des changements de dirigeants.

Le tournant de Kattegat s’est produit avec la proclamation de Ragnar comme comte et plus tard roi. Elle est devenue le véritable centre de la puissance viking lorsque Ragnar est parti de là pour envahir la France, la Grande-Bretagne et la Northumbrie.

Se transformant au fil des Vikings en une riche cité, Kattegat subit plusieurs batailles au cours desquelles elle est détruite et renaît en changeant de régents. Aslaug, Lagertha, Ivar, Bjorn, Harald et Ingrid ont occupé son trône. Cela en fait la principale référence géographique constante de la série.

En six saisons, Kattegat est passée d’une ville commerciale animée à une cité fortifiée et à la capitale d’un royaume. Si ses murs pouvaient parler, ils pourraient raconter des histoires de réunions, d’assassinats, de batailles et un siège qui a vu l’expulsion d’un roi. Mais avec la fin de la série, son histoire n’est pas encore terminée.

Dans le spin-off Vikings : Valhalla, Kattegat apparaît 100 ans plus tard, mais ce n’est plus une ville païenne comme par le passé, où tout étranger qui n’était pas un Viking et ne croyait pas en leurs dieux était fait esclave. Dans Vikings : Valhalla, avec la christianisation du monde “païen”, il y a des affrontements d’armées de Vikings chrétiens contre des armées de Vikings païens. Kattegat apparaîtra transformé selon la nouvelle histoire.

Nous la verrons dirigée par Jarl Haakon (joué par Caroline Henderson), un grand guerrier et un leader tolérant qui dirige Kattegat d’une main ferme. Bien que Haakon soit païen, elle a réussi à maintenir la ville ouverte à toutes les religions dans une période très difficile de son histoire.

Vikings : Valhalla n’a peut-être pas toutes les grandes histoires de son prédécesseur, mais il y aura sans doute d’autres aventures épiques à raconter. Espérons que Netflix publiera bientôt la date de la première afin que les fans puissent commencer à se préparer pour le voyage.