Vikings: Valhalla: une vidéo des coulisses révèle des batailles intenses dans la suite

Vikings a peut-être pris fin, mais cela ne signifie pas que les fans n’entendront plus jamais parler de leurs guerriers préférés. Netflix, qui développe la suite de Vikings : Valhalla en Irlande, a publié la première vidéo des coulisses montrant le tournage de la série tant attendue.

Vikings, le drame historique basé sur les sagas nordiques de Ragnar Lodbrok et créé par Michael Hirst pour History Channel, a connu une fin dévastatrice en décembre dernier sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video après six saisons de diffusion.

Vikings : Valhalla sera diffusé sur Netflix en 2022

La série a d’abord mis en scène Travis Fimmel dans le rôle de l’explorateur-guerrier Ragnar Lodbrok jusqu’à la quatrième saison. Par la suite, les événements se sont concentrés sur ses fils qui ont perpétué son héritage au fil des ans en continuant à étendre leurs territoires dans une grande partie de l’Europe.

Sans aucun doute, Vikings est devenu le meilleur drame historique de la télévision, non seulement en raison de la narration de l’histoire mêlée à la fiction, mais aussi en raison de la qualité d’interprétation de chacun de ses personnages tels que Lagertha, Bjorn, Ivar, Ubbe et Floki, pour ne citer que quelques-uns de ceux qui ont marqué le cœur des fans.

Vikings a peut-être pris fin, mais cela ne signifie pas que les fans n’entendront plus jamais parler de leurs personnages préférés. Netflix développe actuellement une suite à la série intitulée Vikings : Valhalla, qui racontera l’histoire 100 ans après les événements de la série originale. Des images des coulisses du nouveau drame ont été partagées par Netflix et elles montrent les batailles intenses qui seront à l’écran en 2022.

Selon le synopsis officiel, Vikings : Valhalla se déroulera au début du 11e siècle et relatera les aventures légendaires de quelques-uns des plus célèbres Vikings qui aient jamais vécu : Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada et le roi normand Guillaume, dit le Conquérant. Tous vont tracer une nouvelle voie alors qu’ils luttent pour survivre dans un monde en perpétuel changement et en évolution.

Les premières images des coulisses montrent les batailles intenses à venir avec les Vikings : Valhalla

Vikings Valhalla - Trailer - First Look - Behind the Scenes

Lire cette vidéo sur YouTube

Le casting de Vikings : Valhalla comprend Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Jóhannes Jóhannesson, Laura Berlin, David Oakes et Caroline Henderson qui s’imposent comme des réguliers de la série. Les stars Pollyanna McIntosh et Asbjørn Krogh Nissen joueront des personnages qui reviennent.

Parce que les personnages de Vikings : Valhalla seront inspirés par les luttes de leurs prédécesseurs de la série originale, Michael Hirst a révélé que Ragnar et Lagertha sont deux favoris des fans qui apparaîtront à nouveau dans la nouvelle série Netflix, alors que les Vikings se retrouveront dans la grande salle de Kattegat à tirer sur les grands héros.