Vikings : Valhalla saison 2 : ce qu’on sait de la suite de la série Netflix (date de sortie, casting, intrigue…)

Créée par Jeb Stuart, Vikings : Valhalla est une série dramatique historique, une série d’action et d’aventure qui fait suite à la série populaire Vikings de Michael Hirst et se déroule 100 ans après la série originale. Alors que l’ancienne foi païenne perd du terrain face au christianisme en Scandinavie, un roi anglais ordonne le massacre des Vikings vivant sur ses terres. La lutte violente et acharnée entre les Saxons et les peuples du Nord recommence.

Après sa sortie, Vikings : Valhalla a principalement reçu des critiques positives. Elle a reçu de nombreux éloges pour sa narration nuancée, ses scènes de combat, son cadre visuel lugubre, son design de production et ses performances. Si vous avez déjà regardé la première saison et que vous voulez savoir s’il y aura une saison 2, Betanews a ce qu’il vous faut.

Date de sortie de Vikings : Valhalla saison 2

La saison 1 de Vikings : Valhalla a été diffusée pour la première fois le 25 février 2022 sur Netflix. La première saison comprend huit épisodes d’une durée de 44 à 60 minutes chacun.

En ce qui concerne la saison 2, voici tout ce que vous devez savoir. En novembre 2019, il a été rapporté que Netflix avait commandé 24 épisodes d’une série consécutive à ‘Vikings’. Michael Hirst, le créateur de la série originale, est l’un des producteurs exécutifs de cette suite. Il a déclaré dans une interview :

» Je suis plus qu’enthousiaste à l’idée d’annoncer la suite de notre saga Vikings. Je sais que les millions de nos fans à travers le monde seront ravis de la foi que MGM et Netflix portent à notre série. »

Parlant du créateur de la série dérivée, Michael Hirst a ajouté : « Jeb Stuart, un écrivain vraiment merveilleux, apportera de nouvelles intrigues et une vision viscérale puissante aux histoires de certains des Vikings les plus célèbres connus de l’histoire. » Les producteurs auraient prévu de diviser 24 épisodes en trois saisons. Le tournage de la deuxième saison se serait terminé en novembre 2021.

Stuart a mentionné que Vikings : Valhalla a toujours été destinée à être une série multi-saisons. « Nous avons plusieurs grands personnages et nous avons des histoires dans différents pays et des choses comme ça », a-t-il déclaré à Entertainment Weekly. « Je pense que vous devez presque être capable de regarder au-delà de l’horizon. Lorsque j’ai présenté la série, j’ai essayé de la présenter comme une série de plusieurs saisons, parce que de cette façon, je peux développer ces personnages dans les intrigues sur une période plus longue. Ce n’était pas comme, « Que pouvons-nous faire avec les Vikings cette année ? Parce que ces personnages n’ont pas seulement des arcs émotionnels, ils ont littéralement des arcs historiques. Vous ne pouvez pas simplement aborder le thème demain ou l’année prochaine. »

Le créateur a également révélé qu’ils étaient déjà en phase de pré-production pour la saison 3. Compte tenu de l’accueil positif réservé à la saison inaugurale de la série, aucun obstacle ne devrait empêcher la diffusion de la deuxième saison. Si tout se met en place, la saison 2 de ‘Vikings : Valhalla » sortira très probablement au premier trimestre 2023.

Casting de la saison 2 de Vikings Valhalla

Le casting principal de ‘Vikings : Valhalla » comprend Sam Corlett (Leif Eriksson), Frida Gustavsson (Freydis Eriksdotter), Leo Suter (Harald Sigurdsson), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Olaf Haraldsson) et David Oakes (Earl Godwin). La distribution comprend également Caroline Henderson (Jarl Haakon), Asbjørn Krogh Nissen (Jarl Kåre) Soren Pilmark (Sweyn Forkbeard), Pollyanna McIntosh (Queen Ælfgifu), Laura Berlin (Emma of Normandy), Louis Davison (Prince Edmund), Gavin Drea (Eadric Streona), et Lujza Richter (Liv).

Parmi les acteurs susmentionnés, Nissen, Davison et Richter n’apparaîtront pas dans la saison 2 – sauf peut-être dans des scènes de flash-back – car leurs personnages respectifs sont morts. Le sort du personnage de Henderson est également probablement scellé à la fin de la première saison. Les autres membres du casting reprendront très probablement leur rôle et seront rejoints par de nouveaux membres.

Intrigue de Vikings : Valhalla saison 2

Dans le final de la saison 1, Jarl Haakon semble mourir, Kattegat tombe. Il est révélé qu’Olaf a intentionnellement donné de fausses informations à Harald pour que les défenseurs soient obligés de diviser leurs forces. Freydis tue Kåre et part ensuite avec Harald. Avec l’aide d’Emma, Barbe-de-Fourchette prend le contrôle de la flotte danoise et attaque Kattegat, mettant fin à la brève occupation de la ville par Olaf. Liv s’éteint dans les bras de Leif, déclenchant le berserker qui sommeille en lui. La saison se termine sur un cliffhanger alors que Leif se prépare à attaquer le fils de Canute, Svein.

Dans la saison 2, Leif apprendra probablement l’identité du garçon et tentera de retrouver sa sœur et Harald. Nous pourrions en apprendre davantage sur le Dernier et sur la façon dont ce titre s’applique à Freydis. Canute et sa famille chercheront Olaf tandis qu’Emma consolidera son pouvoir en Angleterre.