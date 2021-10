Vikings : Valhalla : Ragnar Lothbrok dans le spin-off de la série nordique sur Netflix ?

in

Comme les téléspectateurs et les fans de Vikings s’en souviennent, la série principale a vu la mort d’un personnage central nommé Ragnarg Lothbrok, joué par Travis Fimmel, mais il sera toujours un acteur clé dans Vikings : Valhalla.

Vikings : Valhalla est la suite de la série Vikings, et bien que Ragnar Lothbrok soit mort dans la série principale, il sera toujours important pour le spin-off créé par la plateforme de streaming Netflix.

Vikings : Valhalla : Ragnar restera un élément principal du spin-off

Ragnar Lothbrok a connu son destin dans la saison 4 de Vikings lorsque le roi Aelle, après l’avoir torturé et marqué d’une croix sur sa tête, l’a jeté dans une fosse aux serpents et l’y a laissé pour mourir.

Ragnar est revenu plusieurs fois par la suite, dans des visions et des flashbacks, de sorte qu’il n’a jamais été vraiment oublié, et la même chose peut se produire dans Vikings : Valhalla de Netflix.

Même si le spin-off se déroule longtemps après l’époque de Ragnar, il peut quand même explorer son héritage, d’autant plus que Vikings l’a établi comme une figure clé des premières années de l’ère viking et qu’il était le père de certains des plus grands Vikings.

L’héritage de Ragnar sera présent la saison prochaine

Les personnages des spin-off perpétueront sans aucun doute l’héritage de tous ces guerriers nordiques qui les ont précédés et se battront pour défendre leur honneur et leur histoire. La série doit donc reconnaître les actions et l’impact de Ragnar d’une manière ou d’une autre.

Cela ne signifie pas nécessairement que Travis Fimmel doit faire un caméo, car il pourrait s’agir d’un simple échange entre les personnages sur les actions les plus marquantes de Ragnar et l’impact de ses raids et de ses plans sur la culture viking, ce qui permettrait de lier davantage la série principale à Vikings : Valhalla.