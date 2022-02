Aujourd’hui (07), Netflix a publié un nouveau trailer pour Vikings : Valhalla, la nouvelle série du service qui se déroulera après les événements de la populaire série Vikings. Ainsi, à cette occasion, nous verrons le parcours d’un nouveau personnage qui a pour mission d’agrandir son peuple tout en faisant face à l’occupation territoriale anglaise.

Située plus de cent ans après la fin de la série originale, la série “Vikings Valhalla : Netflix promet conflit, sang et grande batailles” de Netflix est une nouvelle aventure qui mêle authenticité historique et drame à une action immersive et réaliste. Il suffit de regarder la bande-annonce complète qui promet d’être ultra-violente, avec du sang et des décapitations.

“Se déroulant il y a plus de mille ans, au début du 11e siècle, “Vikings : Valhalla” relate les aventures héroïques de quelques-uns des plus célèbres Vikings qui aient jamais vécu – le légendaire explorateur Leif Eriksson (Sam Corlett), sa fougueuse et entêtante sœur Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), et l’ambitieux prince nordique Harald Sigurdsson (Leo Suter).

La première de la série aura lieu le 25 février 2022.

Vikings: Valhalla | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

“Alors que les tensions entre les Vikings et la royauté anglaise atteignent un point de rupture sanglant et que les Vikings eux-mêmes s’affrontent sur leurs croyances chrétiennes et païennes contradictoires, ces trois Vikings entament un voyage épique qui les mènera à travers les océans et les champs de bataille, de Kattegat à l’Angleterre et au-delà, alors qu’ils se battent pour la survie et la gloire.”

Par le showrunner et producteur exécutif Jeb Stuart, “Vikings : Valhalla” est également produit par Morgan O’Sullivan, Michael Hirst, Sheila Hockin, Steve Stark, James Flynn, John Weber, Sherry Marsh, Alan Gasmer et Paul Buccieri, et met en vedette Bradley Freegard, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Caroline Henderson, Laura Berlin et David Oakes.