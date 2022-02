Vikings Valhalla Netflix : date de sortie, heure, casting, bande-annonce et intrigue du spinoff de la série

Avec un cri de guerre primitif et l’éclat froid de l’acier aiguisé, Netflix libère enfin le spinoff salé Vikings, Vikings Valhalla, cette semaine, et nous avons le guide complet de la série pour vous préparer à toute la beauté, le sang et la brutalité à venir.

Valhalla a été annoncé pour la première fois en novembre 2019 comme une ramification de la série Vikings, récompensée par un Emmy Award, qui a été diffusée sur History Channel de 2013 à 2020 pendant six saisons. Portons un toast aux anciens dieux et balançons vaillamment ce que sera Vikings : Valhalla et sa nouvelle ère de guerriers nordiques.

Ce drame historique sauvage issu de la série phare Vikings de History Channel débarque en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix vendredi 25 février, avec les huit épisodes à la clé.

Quelle est la date de sortie de Vikings Valhalla ?

Netflix diffuse généralement ses nouvelles séries et ses nouveaux films à minuit (heure du Pacifique) et à 3 heures (heure de l’Est), ce qui correspond à l’heure à laquelle Vikings : Valhalla fasse ses débuts sur la plateforme de streaming le 25 février. Pour la France, c’est à 9h01 exactement qu’aura lieu le coup d’envoi des hommes du Nord.

Qui a créé la série Vikings Valhalla de Netflix ?

L’auteur/créateur original de Vikings, Michael Hirst (The Tudors, Elizabeth), sera le producteur exécutif/showrunner de Valhalla, en collaboration avec MGM Television. Le scénariste hollywoodien chevronné Jeb Stuart a développé et coécrit cette nouvelle série. Son expertise dans l’écriture de classiques de l’action tels que The Fugitive devrait apporter une authenticité féroce et des affrontements dynamiques à cette série dérivée.

Derrière la caméra, le réalisateur Steve Saint Leger (Vikings, Barbarians) a dirigé trois épisodes de la saison 1. Niels Arden Oplev (Mr. Robot, Under The Dome) et Hannah Quinn (The Winx Saga, The Stranger) se partageront également la réalisation de Vikings : Valhalla.

Quelle est l’intrigue de Vikings Valhalla ?

La saga commence au début du 11e siècle alors que nous sommes introduits dans la vie légendaire des célèbres Vikings historiques Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter et Harald Hardrada, ainsi que du roi normand, connu sous le nom de Guillaume le Conquérant.

La tempête de Valhalla éclate plus de 100 ans après les événements de la série principale Vikings sur History Channel. Le soleil se couche sur l’âge héroïque des Vikings alors que le royaume d’Angleterre reste inébranlable face à la menace des envahisseurs scandinaves. À la suite de la disparition du roi Édouard le Confesseur, un trio de seigneurs intrigants se dispute le droit au trône d’Angleterre et l’avenir de la nation est à jamais changé.

Y a-t-il une bande-annonce de Vikings Valhalla ?

Vos souhaits sont des ordres ! Netflix a publié la dernière bande-annonce de Vikings : Valhalla le 7 février, et vous pouvez voir ci-dessous les embruns, les épées tranchantes et l’action entre chrétiens et païens :

Vikings: Valhalla | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Quel est le lien entre Vikings Valhalla est-elle liée à la série originale Vikings ?

L’un des principaux liens entre les deux séries est le lieu de tournage sur l’île d’Emeraude, à Ashford Studios, Wicklow, en Irlande. Il s’agit de la même destination où a été tournée la série phare Vikings.

En ce qui concerne le style, les repères et le ton de Valhalla, Hirst a récemment développé ce sujet avec Collider, expliquant l’étendue de la synergie de la série avec Vikings :

« Ce que Jeb [Stuart] fait en fait, c’est qu’il prête attention à la mythologie des Vikings. Ainsi, chaque fois qu’ils se rencontrent dans la grande salle de Kattegat, ils parlent bien sûr des grandes époques qui s’asseyaient dans la même salle à la même table, et ce sont Ragnar Lothbrok, Lagertha, et Bjorn Ironside, et Ivar le Désossé, qui sont maintenant des personnages mythiques même dans la série, même dans Vikings : Valhalla. C’est un lien et un effet très intéressants. Cela donne des histoires toutes faites à la nouvelle série. Vous n’avez donc pas besoin de savoir qui est Ragnar pour regarder la nouvelle série. Mais cela enrichit la série et, espérons-le, incitera les gens à y retourner et à se demander : « Qui sont ces gens dont ils n’arrêtent pas de parler ? Ragnar était-il si grand ? Pourquoi ces gens sont-ils des personnages mythiques ? Donc tout se connecte d’une manière utile, et intéressante, et fascinante. »

Qui fait partie du casting de Vikings Valhalla ?

Valhalla s’enorgueillit d’un casting épique, qui comprend :

Sam Corlett (Chilling Adventures of Sabrina) dans le rôle de Leif Eriksson.

Frida Gustavsson (The Witcher) dans le rôle de Freydis Eriksdotter, la sœur de Leif.

Leo Suter (The Liberator) : Harald Sigurdsson, berserker viking

Johannes Haukur Jóhannesson (Maudit) : Olaf Haraldson, le demi-frère de Harald.

Bradley Freegard (Keeping Faith) : Roi Canute, Roi du Danemark

Laura Berlin (Breaking Even) : Emma de Normandie

David Oakes (Les Borgias) : Comte Godwin

Caroline Henderson (Christmas Star) : Jarl Haakon

Pollyanna McIntosh (The Walking Dead) : Reine Ælfgifu du Danemark.

Vikings : Valhalla Cast

– Sam Corlett is Leif Eriksson

– Frida Gustavsson is Freydis Eriksdotter

– Leo Suter is Harald Sigurdsson

– Bradley Freegard is King Canute

– Jóhannes Jóhannesson is Olaf Haraldson

(name continue in thread 👇)

#VikingsValhalla #vikings pic.twitter.com/spsJMtmuIu — Vikings Valhalla (@ValhallaNetflix) January 26, 2021

Le casting original de Vikings est-il présent dans la série dérivée de Netflix ?

L’un des acteurs les plus mémorables de Vikings, John Kavanagh, reprendra son rôle de l’Ancien Voyant. En plus de Kavanagh, d’autres visages familiers de Vikings apparaîtront à Valhalla dans des personnages récurrents ou nouveaux, notamment Karen Connell, Bosco Hogan (l’abbé de Lindisfarne des Vikings) et Gavan O’Connor Duffy (le roi Frodo des Vikings).

Y aura-t-il une saison 2 de Vikings Valhalla saison 2 ?



C’est un OUI retentissant crié depuis les fjords islandais glacés ! Et ce n’est pas seulement la saison 2 qui arrive, mais aussi la saison 3. Hirst a précédemment annoncé que le récit de Valhalla se déroulerait sur un minimum de trois saisons composées de 24 chapitres individuels. Nous applaudissons cet engagement à une époque où les premières saisons ne se font qu’une fois. Soyez donc assurés qu’après un premier week-end de frénésie (ou une lente appréciation de la première saison), les téléspectateurs peuvent s’attendre à une multitude de nouvelles aventures.

La production de la deuxième saison s’est achevée en novembre 2021, et nous devrions voir la prochaine série de huit épisodes à la fin de 2022 au plus tôt, mais plus probablement au début de 2023.