Vikings Valhalla : Jarl Haakon a-t-elle vraiment existé ? Était-elle vraiment d’ascendance africaine ?

Jarl Haakon (Caroline Henderson) est un personnage important de Vikings : Valhalla, la suite Netflix de Vikings de History Channel. La série se déroule 100 ans après la série originale, au 11ème siècle. Le conflit entre les adeptes de la foi païenne et le christianisme a atteint un stade critique.

L’histoire commence après que le roi Aethelred II d’Angleterre a commencé à massacrer les Scandinaves qui résident sur son territoire. Cela conduit à une invasion massive par les forces vikings, dirigées par le roi Canute du Danemark. Jarl Haakon est le dirigeant de Kattegat, une ville et un port qui figurent en bonne place dans la série originale. Voici ce que vous devez savoir sur elle.

Attention spoilers sur la saison 1 de Vikings Valhalla

Qui est Jarl Haakon dans Vikings : Valhalla ?

Jarl Estrid Haakon est un adepte des anciennes méthodes. Le paganisme perd rapidement son conflit avec le christianisme, ses adeptes étant convertis ou tués. ‘Vikings: Valhalla’ donne une représentation équilibrée du conflit, énonçant le fait qu’aucune des parties n’est sans blâme. Estrid semble gouverner une société relativement laïque. Les païens et les chrétiens vivent sous elle en harmonie à Kattegat. Son peuple est farouchement loyal et elle gagne assez rapidement Freydis. La jeune femme du Groenland commet un meurtre dans sa chambre. Cependant, après avoir appris ses raisons, Haakon la prend sous son aile. Au fur et à mesure que la série progresse, Estrid se rend compte que Freydis est destinée à être The Last, ce qui implique probablement qu’elle sera la dernière des Vikings.

Estrid laisse Freydis devenir l’une de ses guerrières. Elle dirige son peuple du front lorsque la guerre contre Jarl Kåre et Olaf Haraldsson éclate. Grièvement blessée, Freydis la ramène chez elle. Là, elle rappelle une fois de plus à la jeune femme son destin avant de mourir apparemment.

Jarl Haakon est-elle basée sur une personne réelle ? Était-elle vraiment d’ascendance africaine ?

Oui, Jarl Haakon est basé sur une vraie personne. Cependant, des changements importants ont été apportés au personnage lors de la création du spectacle. Haakon Ericsson était un homme blanc qui a été gouverneur de Norvège sous Canut le Grand de 1012 à 1015. Il aurait pu être le Håkon Jarl mentionné par la pierre runique suédoise Komstad.

L’univers Vikings est connu pour utiliser une approche plus égalitaire tout en traitant ses personnages féminins que son cadre ne le permet généralement. Le casting de Henderson dans le rôle semble être une extension de cela. Le spectacle fournit également à son public une explication crédible. La grand-mère d’Estrid appartenait à une grande famille d’Afrique. Son grand-père est tombé amoureux d’elle. Le père d’Estrid était un grand guerrier. Et maintenant, Estrid règne sur Kattegat. Dans une interview, Henderson a parlé de l’aspect voyage de la vie viking et de la façon dont cela les a emmenés partout dans le monde, les exposant à de nouvelles cultures et personnes, ajoutant qu’il est tout à fait possible que des personnes de couleur aient existé dans la société viking.