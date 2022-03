Vikings Valhalla : cette histoire vraie a inspiré l’intrigue de la série Netflix

La série Netflix Vikings Valhalla, incroyablement populaire, est-elle basée sur une histoire vraie ou a-t-elle été simplement fabriquée pour divertir le public ?

Vikings : Valhalla n’a pas tardé à avoir un impact significatif sur les abonnés, ayant déjà enregistré un nombre impressionnant de plus de 110 millions d’heures de visionnage en mars 2022. Et les abonnés Netflix ne sont pas les seuls à apprécier ce drame historique, les critiques aussi. Ils ont été captivés par ce spectacle bien ficelé, qui a permis à l’original Netflix d’obtenir une excellente note.

Vikings : Valhalla est-il basé sur des événements réels ?

Le spin-off de la série dramatique historique à succès, Vikings, se déroule un siècle après les événements de son prédécesseur. Cette fois, Vikings : Valhalla se concentre sur Leif Erikson, Harald Hardada, Freydis et le roi Guillaume le Conquérant.

La série dépeint la fin de l’ère viking, qui a été notoirement marquée par la bataille de Stamford Bridge en 1066. Mais tout cela est-il vraiment basé sur des événements historiques ? Si l’on considère que l’original a été produit par History Channel, une chaîne réputée pour sa capacité à faire des économies la plupart du temps, et que la pièce d’époque semble incroyablement authentique, c’est une bonne question.

Oui, Vikings : Vallhalla est quelque peu inspiré d’événements réels qui se sont produits dans l’histoire. La plupart des personnages et des événements qui se déroulent dans ce récit bien écrit sont réels. Mais il est important de garder à l’esprit que la série est une fiction historique, de sorte que l’expression familière « basée sur une histoire vraie » est désignée de manière très vague. La série modifie certaines choses en termes d’arcs de personnages et d’intrigues pour aider l’histoire à mieux se dérouler.

Le fait que les Vikings n’avaient pas de langue écrite donne aux créateurs de la série une grande liberté d’interprétation. Cependant, en ce qui concerne les lieux, les décors, les costumes, les armes et les choses de cette nature, la série Netflix est très précise dans ses représentations.

Mais quand il s’agit des personnages, la série prend des libertés. Par exemple, le souverain de Kattegat, Jarl Estrid Haakon, joué par Caroline Henderson, a été créé pour la série. La plupart des dates sont également manipulées, ce qui signifie que certaines interactions, comme celles entre Harald Sigurdsson, Leif Erikson et Freydis, n’ont pas eu lieu. De plus, l’invasion de l’Angleterre, qui a pris des années et non des jours, a en fait eu lieu une décennie après le massacre de la Saint-Brice.

Dans l’ensemble, Vikings : Valhalla est une solide introduction à cette période et incitera sûrement de nombreux fans à en apprendre davantage sur cette période fascinante de l’histoire. Cet effort extrêmement agréable est une expérience fascinante du début à la fin, et permet de se tenir au courant de tout ce qui concerne l’avenir du spin-off Vikings.