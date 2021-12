Vikings Valhalla : ce détail de la série Netflix qui répète l’histoire originale

La nouvelle série de Netflix, Vikings Valhalla, est l’une des séries les plus attendues de la plateforme de streaming, et de récentes révélations suggèrent qu’elle reprendra certains détails de l’intrigue que nous avons déjà vus dans la série originale Vikings de History Channel.

Vikings Valhalla, est une suite de Vikings, dont la diffusion a débuté en 2013 pour six saisons sur History Channel. Il s’agissait à l’origine d’une mini-série, mais elle a été suffisamment populaire pour devenir une série à part entière.

Vikings Valhalla introduit de nouveaux personnages mais maintient la mystique originale de la série

La série originale s’inspirait des récits de Ragnar Lothbrok, un Viking qui finit par devenir un roi scandinave. Bien que le personnage de Lothbrok soit mort dans Vikings, il y a toujours une chance que cette nouvelle série puisse explorer l’héritage du personnage et l’impact de Ragnar sur l’univers viking.

Vikings : Valhalla se poursuivra 100 ans après la fin de la série originale. Alors que la série originale donnait aux téléspectateurs un aperçu du début de l’ère viking, Vikings : Valhalla se penchera sur la période de la fin et sur la façon dont l’Angleterre a traité les Vikings. L’histoire mettra en scène les aventures de Vikings historiquement populaires tels que Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), Herald Hardrada et Guillaume le Conquérant. Le créateur de la série, Michael Hirst, est de retour pour cette série, après avoir créé Vikings. La série sera sans aucun doute liée à la série précédente, reliant les événements qui ont eu lieu précédemment pour façonner cette nouvelle série.

Si les derniers commentaires des acteurs de la série ne révèlent pas de spoilers majeurs, comme le sort de certains personnages, ils nous laissent un détail qui nous donne déjà une indication sur la façon dont les événements vont se dérouler. La précédente émission Vikings était assez violente et de nombreux personnages sont morts, y compris le personnage principal. C’est passionnant car il semble que la violence avec de grandes batailles se poursuivra dans Vikings Valhalla et, comme prévu, les Anglais en subiront une grande partie.

Vikings Valhalla : La prémisse de la série promet que nous continuerons à voir de grandes batailles dans la série Netflix

Le groupe de Vikings sur lequel la série Netflix se concentrera est le descendant de nombreux guerriers et explorateurs qui se retrouvent dans des situations macabres et violentes. Par exemple, Leif et Freydis sont les fils d’Erik le Rouge, le fondateur de la première colonie nordique au Groenland. En outre, il y a la lutte pour l’honneur parmi les Vikings de cette époque.

Vikings Valhalla est en passe de devenir l’un des drames historiques les plus passionnants de ces dernières années, dans la lignée de son prédécesseur. Il sera intéressant de voir à quel point l’histoire, le ton et les personnages seront différents de ceux de la série originale. Avec le retour de l’équipe créative originale, la série Netflix promet d’être la parfaite continuation du spectacle original.