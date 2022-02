Vikings : Valhalla : chronologie, batailles, personnages …ce qu’il faut savoir avant de regarder la série Netflix

L’univers de Vikings se poursuit avec la série Vikings : Valhalla, avec de nouveaux événements et personnages de l’ère viking, et voici quand cette nouvelle série se déroule, les batailles qui seront montrées, et les personnages menant ces nouvelles histoires. Vikings est l’une des séries historiques les plus populaires de ces dernières années. Elle a débuté sur History Channel en 2013 et s’achèvera en 2020 après six saisons pleines de drames, de trahisons et de personnages mémorables qui, même s’ils n’étaient pas toujours historiquement exacts, ont laissé une impression durable sur les téléspectateurs.

Vikings se concentre sur les premières années de l’ère viking, en commençant par le raid de Lindisfarne, décrit dans la saison 1. Le personnage principal de la série était le légendaire personnage nordique Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), mais au fur et à mesure que la série avançait, elle s’intéressait à ses fils – Björn, Ubbe, Hvitserk, Sigurd et Ivar – et à leurs voyages et batailles, qui se déroulaient souvent entre eux. Il y a encore beaucoup à dire sur l’ère viking et ses guerriers les plus notables, et c’est pourquoi une suite a été annoncée avant la fin de la série principale. Cependant, la suite ne suivra pas les personnages survivants de Vikings, mais explorera plutôt les histoires d’autres Vikings bien connus et d’autres dont les vies ont été façonnées par les actions des personnages de la série principale.

Vikings : Valhalla, donc, couvrira une période différente de l’ère viking pour mettre fin à l’univers de Vikings de manière passionnante, et est prévue pour le 25 février 2022, maintenant sur Netflix. Le changement de cadre temporel et les nouveaux personnages peuvent créer une certaine confusion chez les fans de Vikings, alors voici une chronologie de Vikings : Valhalla, un aperçu de ses personnages principaux et les événements qui définiront la série.

Quand se déroule Vikings : Valhalla ?

Vikings : Valhalla fera un grand saut dans le temps à partir de la fin de Vikings et se déroulera un siècle plus tard, couvrant ainsi les dernières années de l’ère viking. Comme indiqué plus haut, l’ère viking a commencé avec le raid de Lindisfarne, le 8 juin 793, bien que certains historiens pensent que l’on peut la faire remonter à 700-750, car il est peu probable que le raid de Lindisfarne ait été le premier et qu’ils aient déjà fait des raids plus petits. Selon les historiens, l’ère viking a pris fin en 1066 avec l’invasion ratée de l’Angleterre par le roi norvégien Harald III (Haraldr Harðráði), qui a été vaincu par le roi saxon Harold Godwinson lors d’une grande bataille (nous y reviendrons). Vikings : Valhalla se déroule donc approximativement entre 1002 et 1066. Tout comme dans Vikings, les téléspectateurs verront les personnages grandir et leur mentalité changer à la suite de leurs nombreuses expériences.

Personnages de Valhalla et histoire des Vikings expliqués

Comme Vikings : Valhalla se déroule un siècle après les événements de Vikings, les personnages seront différents mais toujours liés à ceux de la série principale. Ces personnages sont Leif Erikson (Sam Corlett), également connu sous le nom de Leif le Chanceux, fils d’Erik le Rouge et considéré comme le premier Européen à avoir posé le pied en Amérique du Nord continentale. Selon les sagas, il a établi une colonie nordique au Vinland, qui est généralement interprété comme étant la côte de l’Amérique du Nord ; Freydís Eiríksdóttir (Frida Gustavsson), fille d’Erik le Rouge et sœur de Leif Erikson, décrite comme une guerrière intrépide qui a défié les aléas de sa société ; Harald Sigurdsson (Leo Suter), également connu sous le nom de Harald Hardrada et Harald de Norvège, roi de Norvège de 1046 à 1066, qui a revendiqué sans succès le trône danois jusqu’en 1064 et le trône anglais en 1066 ; et Olaf « le Saint » Haraldsson (Jóhannes Haukur Jóhannesson), demi-frère de Harald et roi de Norvège de 1015 à 1028.

Font également partie des personnages de Vikings : Valhalla sont Emma de Normandie (Laura Berlin), qui est devenue reine d’Angleterre, du Danemark et de Norvège par ses mariages avec le roi Æthelred le Trépassé et le prince Cnut le Grand ; le roi Canute « le Grand » (Bradley Freegard), roi d’Angleterre de 1016, roi du Danemark de 1018 et roi de Norvège de 1028 à sa mort en 1035 ; la reine Ælfgifu du Danemark (Pollyanna McIntosh), première épouse de Cnut le Grand ; Æthelred the Unready (Bosco Hogan), roi des Anglais de 978 à 1013, puis de 1014 à sa mort en 1016, le principal problème de son règne étant le conflit avec les Danois ; et le prince Edmund Ironside (Louis Davison), fils du roi Æthelred the Unready et de sa première épouse, Ælfgifu of York, et roi des Anglais en 1016. Les autres personnages présents dans Vikings : Valhalla sont Jarl Haakon (Caroline Henderson), Jarl Kåre (Asbjørn Krogh), Earl Godwin (David Oakes), Jarl Gorm (Julian Seager), Arne Gormsson (Pääru Oja) et The Seer, une fois de plus joué par John Kavanagh.

Quant à l’intrigue de Vikings : Valhalla, elle se déroule après la mort du roi Édouard le Confesseur (fils d’Æthelred l’Incertain et d’Emma de Normandie), lorsque trois seigneurs prétendent au trône d’Angleterre, dont Harald Hardrada. Pendant ce temps, Leif Erikson conduit les Groenlandais à travers l’Atlantique Nord, et Freydís Eiríksdóttir devient anti-chrétienne suite à un événement traumatisant impliquant des Vikings chrétiens. Freydís devient alors le chef de file de la religion vieux-norse contre la montée du christianisme en Scandinavie et commence à chercher un nouveau foyer pour son peuple. Cependant, elle est attirée par une relation avec Torsen, un Viking chrétien issu d’une famille royale qui fait partie d’un bataillon rassemblé par le roi Harald Hardrada pour venger le massacre.

Le massacre de la Saint Brice : le début de l’histoire de Valhalla

Le parcours des trois personnages principaux de Vikings : Valhalla – Leif, Freydís et Harald – se sont entremêlés à la suite du massacre de la Saint-Brice, un moment clé de l’ère viking couverte par la série. Le massacre de la Saint-Brice a eu lieu le 13 novembre 1002. Il s’agissait du massacre de Danois ordonné par le roi Æthelred l’Incertain en réponse à tous les raids danois qu’ils avaient subis. Bien qu’il n’y ait aucune preuve du nombre de morts ce jour-là, les historiens pensent qu’il y a eu un nombre important de décès, parmi lesquels Gunhilde (sœur de Sweyn Forkbeard, le roi du Danemark), son mari Pallig Tokesen, et l’Ealdorman danois du Devonshire. Lors d’une fouille au St. John’s College, à Oxford, en 2008, les squelettes de 34 à 38 jeunes hommes (âgés de 16 à 25 ans) ont été découverts. L’analyse des corps a montré qu’il s’agissait de restes vikings et que la carbonisation des os correspondait aux archives historiques de l’incendie de l’église St. Frideswide.

La chute du pont de Londres dans Vikings : Valhalla

Un autre événement présenté dans Vikings : Valhalla, et très probablement celui montré dans l’une des bandes-annonces, est la chute du pont de Londres. Le célèbre pont a connu de nombreuses destructions et reconstructions au cours de son histoire, et il a peut-être été reconstruit par Alfred le Grand (qui, dans Vikings, était le fils illégitime de Judith et d’Athelstan, et donc le beau-fils du roi Aethelwulf) ou sous le règne d’Æthelred le Trépassé vers 990.

Une tradition skaldique raconte que le pont a été détruit en 1014 par Olaf II Haraldsson, qui était un allié d’Æthelred, pour diviser les forces danoises qui tenaient à la fois la ville fortifiée de Londres et Southwark. Cependant, l’exactitude de cette information est toujours débattue par les historiens, certains expliquant que, comme l’attaque viking sur le pont de Londres n’est pas mentionnée dans la Chronique anglo-saxonne, certains doutent qu’elle ait eu lieu, tandis que d’autres défendent qu’elle s’est produite grâce aux événements décrits dans le Heimskringla de Snorri, qui peuvent être corroborés par d’autres sources.

Comment Valhalla peut montrer la bataille qui a mis fin aux Vikings

La bataille susmentionnée montrée dans la bande-annonce de Vikings : Valhalla pourrait également être celle du pont de Stamford, qui a été théorisé par les fans pour être présenté dans la série. La bataille de Stamford Bridge s’est déroulée dans le village de Stamford Bridge, dans le East Riding of Yorkshire, en Angleterre, et a opposé l’armée anglaise du roi Harold Godwinson aux forces menées par le roi Harald Hardrada et le frère du roi anglais Tostig Godwinson. Bien que les spécialistes aient proposé différentes dates de fin de l’ère viking, la bataille de Stamford Bridge est largement considérée comme celle qui en a marqué la fin, Hardrada ayant été vaincu par le roi Godwinson – toutefois, Godwinson a été vaincu un mois plus tard par Guillaume, duc de Normandie, un autre descendant de viking, plus précisément un descendant de Rollo.

Vikings : Valhalla couvre déjà beaucoup d’événements et de personnages des dernières années de l’ère viking en une seule saison, il sera donc intéressant de voir ce qu’une éventuelle deuxième saison (et au-delà) couvrira, et si les scénaristes continueront à suivre une voie historiquement précise ou s’appuieront sur la fiction pour construire ces histoires un peu mieux. Bien sûr, on peut s’attendre à ce que Vikings : Valhalla apporte des changements aux événements historiques et aux personnages mentionnés ci-dessus, afin qu’ils puissent s’adapter à la narration et à la vision que les auteurs ont de la série.