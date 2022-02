Vikings Valhalla : Bien plus qu’une suite de la série historique Vikings

Une nouvelle génération de Vikings est arrivée sur Netflix sous la forme de Vikings : Valhalla. Cependant, certains fans ne savent pas si la série est une suite du drame historique original, Vikings.

Nous expliquons la relation entre Vikings et Vikings : Valhalla, fournissons un guide des épisodes de la nouvelle série et expliquons les points de l’intrigue que vous pouvez attendre de la série.

Créée par Jeb Stuart et mettant en vedette Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter et d’autres, Vikings : Valhalla est arrivée sur Netflix aujourd’hui, vendredi 25 février 2022, et le récit a été entièrement tourné dans le comté de Wicklow, en Irlande.

Une suite de Vikings, mais pas que…

Vikings : Valhalla est considérée comme une suite de la série Vikings de 2013, cependant, la suite est également considérée comme un spin-off de son prédécesseur, ce qui est la partie qui déroute les fans.

Puisque la nouvelle série se déroule 100 ans après Vikings, le fait de l’étiqueter comme un spin-off et une suite confirme que Valhalla aura une toute nouvelle série de personnages et une nouvelle narration tout en restant dans l’univers de Vikings.

Le fandom s’est également demandé si l’autre série de Netflix sur le thème des Vikings, The Last Kingdom, était également liée à l’univers de Vikings, mais celle-ci n’est pas connectée.

C'est dispo. ⚔️ — Netflix France (@NetflixFR) February 25, 2022

Combien d’épisodes dans Vikings Valhalla ?

Vikings : Valhalla comprendra huit épisodes au cours de sa saison 1, chaque épisode durant entre 45 et 59 minutes.

Les huit épisodes ont été dévoilés en même temps le vendredi 25 février 2022, lorsque tous les titres des épisodes de la saison 1 ont été révélés.

Episode 1 : Les hommes de la terre verte

Episode 2 : Viking

Episode 3 : Les marécages

Episode 4 : Le pont

Episode 5 : Miracle

Épisode 6 : La dernière fille d’Uppsala

Épisode 7 : L’heure des choix

Épisode 8 : La fin du début

Si vous finissez par devenir un fan du successeur, vous serez heureux d’apprendre que la saison 2 a déjà été validée et est en cours de réalisation.

Netflix a commandé 24 épisodes de la série en 2019, ce qui signifie que nous pourrions potentiellement avoir trois saisons dans les tuyaux si la saison 2 compte huit épisodes également.

Vikings : Valhalla se déroule jusqu’à la bataille de Stamford Bridge

Se déroulant 100 ans après la série originale Vikings, Valhalla suivra les Vikings Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir et Harald Hardrada (des personnages qui ont réellement existé) dans leur voyage depuis leur maison du Kattegat jusqu’en Angleterre.

La série explorera également les changements religieux et sociétaux au sein du clan viking alors qu’ils explorent de nouveaux territoires et les divisions entre les croyances chrétiennes et païennes.

En outre, la série devrait marquer la fin de l’ère viking, avec un élan vers la grande bataille de Stamford Bridge – un bain de sang de 1066 entre l’armée anglaise du roi Harold Godwinson et les envahisseurs norvégiens menés par le roi Harald Hardrada.

Vikings : Valhalla est maintenant disponible en streaming sur Netflix.