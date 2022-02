Vikings : Valhalla : L’arrière-petit-fils du roi Harald dévoilé dans la suite de Vikings

Vikings a présenté pour la première fois le roi Harald Halfdansson, un guerrier scandinave dont le rêve était d’être couronné pour régner sur toute la Norvège, dans la saison 4. Avec l’arrivée de Vikings : Valhalla de Netflix, un nouveau teaser dévoile son arrière-petit-fils Harald Sigurdsson.

Vikings, le drame historique créé par Michael Hirst qui a été diffusé pour la première fois en 2013 sur History Channel, a pris fin en décembre 2020 sur Netflix et Amazon Prime Video après six saisons de diffusion. La série suit Ragnar Lothbrok et d’autres personnages d’origine viking qui ont livré de grandes batailles lors de leurs raids et de l’expansion de leurs territoires dans une grande partie de l’Europe.

L’arrière-petit-fils du roi Harald

La série a connu un énorme succès. Les quatre premières saisons de Vikings suivaient le guerrier explorateur légendaire Ragnar, joué par Travis Fimmel. Par la suite, ses fils ont poursuivi son héritage après avoir vengé sa mort. Les Vikings ont livré de grandes batailles et ont fini par dominer de vastes étendues de terre par la force de l’épée et du sang versé, imposant leur culture païenne au détriment du christianisme.

Dans la saison 4 de Vikings, le drame historique à succès a présenté pour la première fois Harald Halfdansson, également connu sous le nom de Harald à la Belle chevelure, un guerrier et roi scandinave assoiffé de sang qui a approché Ragnar Lothbrok pour unir ses forces et atteindre son seul objectif, devenir roi de toute la Norvège, ce qui était son seul rêve, quel qu’en soit le prix. Le personnage a été magistralement interprété par l’acteur finlandais Peter Fránzen.

Le succès de Vikings a été tel que Jeb Stuart et Michael Hirst développent une suite à Vikings pour Netflix, intitulée Vikings : Valhalla. La nouvelle série, qui suivra les événements 100 ans après ceux du drame original, devrait lancer sa première saison le 25 février sur la plateforme de streaming. Ses personnages poursuivront les exploits de leurs ancêtres alors que le christianisme gagne du terrain.

Harald Sigurdsson est l’arrière-petit-fils du roi Harald de Vikings

La suite Vikings : Valhalla mettra en scène des descendants des personnages de Vikings. L’un d’entre eux est l’arrière-petit-fils de Harald à la belle chevelure, qui a été révélé dans un teaser récemment publié comme Harald Sigurdsson, roi de Norvège, un chef courageux et ambitieux prêt à venger les victimes du massacre de Brice. Ce sera l’acteur britannique Leo Suter qui endossera le rôle à l’écran.

La vidéo a été publiée sur le compte Instagram officiel de Vikings : Valhalla, et met en scène le descendant de Harald à la belle chevelure en tant que membre de la noblesse viking qui doit maintenant conquérir après que ses prédécesseurs aient ouvert la voie. La première saison de la série comprendra huit épisodes au total, les premiers des 24 épisodes prévus qui arriveront avec les deuxième et troisième saisons.

Rendez-vous donc à compter du 25 février sur Netflix pour la saison 1 de Vikings : Valhalla.