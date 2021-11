Vikings Valhalla : cette annonce de Netflix pourrait bien faire avancer la date de sortie de la série

Netflix vient de mettre en ligne sur sa plateforme de streaming un nouveau badge de la série dans la section “Valent bien l’attente” annonçant de nouveaux détails prochainement sur Vikings Valhalla. Betanews vous en dit un peu plus sur le prochain spin-off des hommes du Nord.

Les fans de la série Vikings attendent déjà avec impatience la nouvelle épopée de l’ère viking, Vikings : Valhalla de Jeb Stuart. Netflix a partagé un aperçu de la nouvelle série lors de son événement pour les fans TUDUM, et il semblerait que les créateurs avaient l’intention de tisser beaucoup d’histoire réelle dans le récit nordique à venir.

La bande-annonce révèle que la série se déroulera entre la fin du Xe et le début du XIe siècle, époque à laquelle l’explorateur viking Leif Eriksson (Sam Corlett) s’est fait un nom. Il a participé à la colonisation du Groenland et s’est accidentellement égaré dans ce qui deviendra plus tard l’Amérique du Nord.

Vikings: Valhalla | Premières images VOSTFR | Netflix France

Mais Vikings : Valhalla n’est pas seulement l’histoire d’Eriksson. La bande-annonce suggère que le récit tournera autour d’un groupe d’explorateurs scandinaves faisant de leur mieux pour maintenir leur mode de vie alors que l’ère viking touche à sa fin, les anciens dieux disparaissant au profit du christianisme.

“Le changement arrive”, entend-on un personnage dire dans le teaser alors qu’il révèle une croix gravée dans son dos. “Et nous devons être prêts”, termine-t-il. En plus de fournir aux fans un éventail vertigineux de références et d’allusions historiques en relativement peu de temps, le teaser de Vikings : Valhalla a donné aux fans de quoi discuter.

Le spin-off Vikings se déroulera 100 ans après les événements vus dans la série originale. La question qui taraude l’esprit de tous les fans de Vikings est de savoir quand cette nouvelle série, Vikings : Valhalla, sera disponible. Netflix a commandé la réalisation de 24 épisodes, qui pourraient s’étaler sur deux ou trois saisons. Le premier, était prévu pour 2022, mais une nouvelle annonce a enthousiasmé les fans.

De nouveaux détails sur Vikings : Valhalla arriveront bientôt

Le géant américain du streaming a récemment mis en ligne l’annonce que de nouveaux détails sur la série sont à venir. Alors que de nombreux fans se demandent simplement quand elle sera officiellement lancée en 2022, certains n’ont pas pu s’empêcher de comparer la série à son prédécesseur et à d’autres émissions du même style.

Il semble peu probable que le nouveau projet dure aussi longtemps que la série Vikings originale, car les dernières années de l’époque ne suffisent pas à remplir six saisons complètes. Néanmoins, les fans enthousiastes sont toujours impatients de voir ce que Jeb Stuart fera de cette période fascinante de l’histoire.