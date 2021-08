Vikings : Travis Fimmel s’est confié sur l’après Ragnar Lothbrok

Travis Fimmel a joué un personnage à succès dans Vikings, et malgré son départ, les fans parlent encore de lui. Aujourd’hui, l’acteur lui-même explique comment il s’est senti lorsqu’il a quitté le personnage.

Vikings se concentre sur Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) alors qu’il navigue dans le monde en constante évolution dans lequel il se trouve. Les fans de la série à succès savent que beaucoup de choses changent lorsqu’un personnage meurt dans la série. Mais comment l’acteur Travis Fimmel a-t-il réagi en quittant le personnage emblématique ?

À ses débuts, Ragnar Lothbrok poursuit son rêve de naviguer vers l’ouest, même s’il ne reçoit aucun soutien du comte local. Ce personnage, dans l’univers des Vikings, change tout en retrouvant l’Angleterre et en entamant sa légende de grand chef. Au fil des saisons, Ragnar devient le roi de Kattegat et est respecté de tous.

Travis Fimmel a été interrogé sur son expérience de travail sur Vikings et sur la difficulté de dire au revoir à Ragnar Lothbrok et à la série en général. Il a été un élément important de la série pendant de nombreuses années, et son départ a certainement touché les fans là où cela aurait pu être le plus douloureux.

Si pour les fans de Vikings, le départ de l’acteur a pu être un coup dur, Travis Fimmel a une façon très particulière de voir les choses.

« Cela ne m’a pas coûté. Je ne fais pas partie de ces acteurs qui vivent et respirent le personnage et le ramènent à la maison. Ce fut une expérience formidable et la meilleure chose que j’ai faite à coup sûr, mais maintenant nous devons passer à autre chose. “

Travis Fimmel n’a peut-être pas eu du mal à faire ses adieux à Vikings, mais les fans sentent certainement un trou à la place de Ragnar.

Il y a quelques mois, l’acteur avait attiré l’attention en avouant que le choix de projets passionnants n’avait pas vraiment été la meilleure chose ou la plus grande fierté de sa carrière d’acteur ces dernières années. Avant de devenir un nom connu en tant que premier rôle principal dans Vikings, l’acteur a rappelé que la chose la plus importante qu’il a faite est d’étudier et de se préparer.

“La meilleure chose que j’ai faite dans ma carrière a été d’étudier dur, d’aller souvent à des cours de théâtre.”