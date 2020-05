Vikings Saison 7: annulée ou renouvelée? Tout détail

– Publicité –



Mises à jour de la saison 7 de Vikings: Drame historique, Vikings a été diffusé pour la première fois sur la chaîne History le 3 mars 2013. Il est écrit et réalisé par Michael Hirst. Au fil des ans, nous avons vu les hauts et les bas du Viking Ragnar Lothbork et de sa famille.

Jusqu’à présent, les Vikings ont sorti avec succès cinq saisons. Nous sommes maintenant au milieu de la sixième saison. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas au cours de la sixième saison. Mais quand la série se poursuivra-t-elle avec la deuxième partie de la sixième saison? Si la question vous excite, alors vous êtes sur la bonne destination. Ici, nous vous fournissons toutes les mises à jour de Vikings Saison 6 partie 2.

À propos des Vikings et de l’histoire jusqu’à présent…

– Publicité –

Écrit par Michael Hirst, Vikings est une série télévisée dramatique historique. La série a été lancée le 3 mars 2013. En janvier 2019, il a été annoncé que la saison six arriverait avec 20 épisodes au total.

Bien que la saison six ait été diffusée le 4 décembre 2019. Mais il semble que seule la première partie de 10 épisodes ait été publiée jusqu’à présent. Maintenant, la série fait une pause. Mais les fans sont au milieu d’une saison de rock où ils ont également versé des larmes sur la disparition de Lagertha.

Et maintenant, ils attendent avec impatience de savoir ce qui se passera ensuite dans la série. La série va se terminer avec cette saison. Cela double le niveau d’excitation des fans. De plus, la pandémie peut avoir un impact énorme sur sa libération.

Qu’en est-il du renouvellement de l’émission?

Il y a de mauvaises nouvelles pour les fans et le spectacle n’a pas encore été renouvelé pour la nouvelle saison. Les fans vikings devront attendre un peu. Nous attendons une annonce officielle de l’équipe.

Malheureusement, nous pensons qu’il n’y aura aucune annonce officielle concernant la confirmation de la saison 7, dans un proche avenir. Nous devons donc attendre longtemps pour toute décision concernant la saison 7

Vikings Saison 7: Que comportera le complot?

La série suit le parcours de Ragnar, de simple fermier à guerrier, puis finalement commandant des tribus vikings. Sa famille est tout aussi féroce et le soutient. Il accomplit avec succès son désir de piller la riche Angleterre qui comprend les royaumes anglo-saxons et la Francia.

Les Vikings ont continué pendant six saisons, la dernière partie étant diffusée en 2020. Cependant, Michael Hirst a déclaré que ce serait la dernière. La série ne continuera pas vers une saison 7 ou plus. Par conséquent, il n’y aurait ni remorque ni panne. Mais ce ne sera définitivement pas une fin. Il est annoncé qu’un spin-off de la série est en préparation et sera diffusé sur Netflix.

La distribution de Vikings Saison 7

Le casting actuel de la série comprend Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Moe Dunford, Josefin Asplund, Alexander Ludwig, Gustaf Skarsgard, Jennie Jacques, Alex Andersen, Morgane Polanski et bien d’autres.

– Publicité –