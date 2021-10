Vikings Saison 6 : Ces erreurs impardonnables commises par Ubbe

in

Les fans de Vikings ont adoré Ubbe parce qu’il était sûr de lui et responsable et qu’il ressemblait aussi à Ragnar à bien des égards. Cependant, certains de ses choix ont été choquants et les fans ne parviennent pas à lui pardonner.

La plupart des personnages principaux de Vikings étaient connus pour prendre des décisions discutables. Le premier fils de Ragnar et Alsaug, Ubbe Ragnarsson, ne fait pas exception.

Il n’a pas pris au sérieux la vision de Gunnhild

Pendant la période où Ubbe était le législateur temporaire de Kattegat, Gunnhild a rêvé de brûler un village. Elle croyait fermement que c’était le village de Lagertha, mais Ubbe l’a renvoyée.

Quelques jours plus tard, Cheveux Blancs et ses hommes ont envahi le village de Lagertha. En conséquence, Lagertha a été gravement blessée et n’a pas pu se défendre lorsque Hvitserk l’a accidentellement tuée dans Vikings.

Le fait qu’Ubbe n’ait pas pris Gunnhild au sérieux est impardonnable, car cela a conduit à la mort de l’un des meilleurs personnages de la série. Gunnhild était plus que désireuse d’aider et si ce n’était pas l’indifférence et l’arrogance d’Ubbe à l’époque, des vies auraient été sauvées.

Il a indirectement causé la mort de Siggy

Enfant, Ubbe et son frère Hvitserk ont été brièvement confiés à Siggy, à peu près au moment où Aslaug trompait Ragnar. Ils ont continué à jouer sur le sommet d’un lac gelé, malgré les appels à ne pas le faire.

Comme on pouvait s’y attendre, la fine couche de glace a cédé. Les tentatives de Siggy pour les sauver ont conduit à l’une des morts les plus inattendues. La mort de Siggy a été difficile à accepter pour les téléspectateurs car elle avait déjà perdu sa fille Thyri et son mari Earl Haraldson.

Elle avait un avenir prometteur car la série laissait constamment entrevoir une forte romance avec Rollo. D’une manière générale, Siggy est également dépeinte comme une femme forte qui s’oppose à l’injustice.

Elle s’est illustrée lorsqu’elle a fait campagne contre la vente de sa fille en mariage au vieux comte Bjarni. Si Ubbe n’avait pas été têtu, Siggy serait encore en vie au moment de la fin de Vikings.