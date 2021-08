Vikings saison 6 : La signification cachée derrière le maquillage des yeux de Floki

in

Les personnages de Vikings ont des styles excentriques basés sur les tenues de la vie réelle, y compris leurs tatouages et, dans certains cas, le maquillage des yeux, comme celui de Floki, mais pourquoi porte-t-elle de la peinture noire ?

Créé par Michael Hirst, Vikings a fait ses débuts sur History Channel en 2013, et bien qu’initialement prévu pour être une mini-série, il a été si bien accueilli qu’il a été renouvelé pour une deuxième saison.

Alors que Vikings vient de s’achever, c’est le moment de revenir sur les personnages qui ont fait de la série ce qu’elle est et sur tous ces détails qui ont piqué la curiosité des téléspectateurs, comme le maquillage des yeux de Floki.

Floki (Gustaf Skarsgård) est le constructeur de bateaux de Kattegat et un personnage très excentrique, jouant souvent le rôle de filou parmi les Vikings et toujours inquiet de ce que les dieux vont leur apporter.

Floki n’est pas seulement connu pour sa personnalité et son comportement étrange, mais aussi pour son apparence physique, car il porte souvent beaucoup de maquillage pour les yeux, mais il y a une raison derrière cela.

Le maquilleur de la série, Tom McInerney, a expliqué que les hommes et les femmes portaient du khôl autour des yeux pour les mettre en valeur, et que la raison pour laquelle Floki en porte plus souvent que les autres personnages est liée à ses croyances.

Floki représente la culture païenne que les Vikings ont embrassée et exprime un lien profond avec les dieux de leur époque. Bien que le maquillage des yeux de Floki ait une origine historique, les scénaristes auraient pu décider de le lui faire porter presque tout le temps, simplement pour mettre en valeur le personnage et renforcer sa personnalité excentrique.