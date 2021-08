Vikings : que font maintenant les acteurs principaux de la célèbre série ?

Une cinématographie époustouflante, des séquences d’action brutales et des intrigues en constante évolution pour un visionnage constant et captivant, Vikings a tout pour plaire. Mais rien n’aurait été possible sans un grand casting. Où sont-ils après leur implication dans la série Vikings ?

De 2013 à 2020, Vikings raconte l’histoire et la mythologie du légendaire guerrier viking, Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel). La série a ensuite suivi les succès de ses fils, notamment Bjorn Côte de Fer (Alexander Ludwig), Ubbe (Jordan Patrick Smith) et Ivar le désossé (Alex Høgh Andersen).

Plusieurs de nos aventures nordiques préférées ont été interrompues, certaines de manière appropriée et d’autres de manière assez soudaine. Ces personnages bien-aimés sont au Valhalla, où ils se préparent pour le Ragnarök, tandis que les acteurs qui les interprètent ont travaillé sur de nouveaux projets, comme c’est la coutume, pour consolider leur propre héritage, dans leurs carrières déjà impressionnantes.

Alex Høgh Andersen (Ivar)

Depuis qu’il a endossé le rôle du plus jeune fils de Ragnar, Andersen est apparu dans deux épisodes de Centrum, dont l’action se déroule à Copenhague, le pays d’origine d’Alex. La comédie dramatique suit la vie personnelle d’un groupe d’adolescents vivant la pandémie actuelle.

Le Danois aux yeux bleus incarnera Frederik dans Skyggen i mit øje (Shadows in My Eyes), un autre drame historique dont l’action se déroule également à Copenhague. Le prochain long métrage d’Ole Bornedal raconte le bombardement accidentel d’une école pendant la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences fatales.

Clive Standen (Rollo)

Le rôle le plus notable de Clive Standen pendant le tournage de Vikings était dans la série Taken de 2017, basée sur la franchise cinématographique populaire. Il incarne Bryan Mills, un ancien béret vert devenu agent de la CIA doté de “compétences très particulières”, qui cherche à se venger du meurtre de sa sœur.

Peu après sa dernière apparition dans la série, Clive Standen a travaillé sur trois films : Patient Zero, In Like Flynn et Vault Casse contre la mafia. En 2020, il est apparu dans la série télévisée Mirage, dans le rôle de Gabriel Taylor. L’acteur de Camelot est actuellement en pré-production sur le prochain film Crimelands aux côtés d’Ariel Winter de Modern Family.

Gustav Skarsgård (Floki)

Gustav Skarsgård est apparu dans cinq épisodes de Westworld, le western dystopique de HBO, dans le rôle de Karl Strand, le principal antagoniste de la série au cours de sa deuxième saison. Il a également joué le rôle du légendaire magicien Merlin dans les dix épisodes de la série Netflix Cursed : La Rebelle de Frank Miller et Tom Wheeler.

Pendant ses jours dans la série, Gustaf a travaillé sur l’histoire d’amour danoise primée Darling, sortie en 2017. Un an plus tard, il partage l’affiche d’un autre projet scandinave, Little Match Girl, basé sur le conte de fées du poète du XIXe siècle Hans Christian Andersen.

Le constructeur naval de la série Vikings a récemment terminé le travail sur le drame Utvandrarna (The Emigrants) basé sur le livre de Vilhelm Moberg. Le film suit le parcours de nombreux Suédois qui ont émigré aux États-Unis entre les années 1840 et 1850.

Alexander Ludwig (Bjorn)

Alexander a tenu des rôles principaux dans les films biographiques de l’époque de la guerre de Midway avant de travailler sur Ennemi invisible. Ce dernier, suit un groupe de soldats américains qui sont envoyés en mission de reconnaissance. Il a également joué dans la comédie familiale Un Noël tombé du ciel de Netflix.

Adam Edge Copeland n’est pas le seul acteur de Vikings à se tourner vers le ring pour sa prochaine cascade. Ludwig apparaîtra aux côtés d’un autre lutteur professionnel occasionnel, Stephen Amell, dans la prochaine série dramatique Heels de Starz, dont la sortie est prévue pour le 15 août 2021.

Katheryn Winnick (Lagertha)

Tout en jouant Lagertha, Winnick a joué dans la série Netflix Wu Assassins, nominée aux Wu Awards, dont l’action se déroule dans le quartier chinois de San Francisco. En 2019, elle partage le rôle de Vivian dans le thriller d’action néo-noir Polar, basé sur le roman graphique du dessinateur et scénariste Victor Santos. Elle a également prêté sa voix à Marie Fischer dans le jeu vidéo Call of Duty : WWII de 2017.

Katheryn Winnick a récemment décroché un autre rôle principal, celui de Jenny Hoyt dans la série policière Big Sky, diffusée sur Disney+. Elle a également joué dans le film Wander (2020) et dans les productions Flag Day et Le Vétéran (2021).

Travis Fimmel (Ragnar)

Pendant son passage dans Vikings, Travis Fimmel a notamment incarné le commandant fiable et magnétique Anduin Lothar dans le film d’action fantastique de 2016, Warcraft : Le Commencement. Le film est devenu l’adaptation de jeu vidéo la plus rentable de tous les temps, dépassant Prince of Persia : Les Sables du Temps.

Après avoir été écarté de Vikings, Travis Fimmel est apparu dans les séries télévisées 50 States of Fright et Raised by Wolves. Il est en post-production sur les titres suivants : El Tonto, One Way et Delia’s Gone. Travis Fimmel travaille actuellement sur le drame romantique That Dirty Black Bag. Il apparaîtra également dans l’anthologie, encore sans titre, qui retrace la vie de l’homme de loi américain Wyatt Earp.