Vikings : la prédiction de Floki se réalisera dans Vikings : Valhalla de Netflix

Vikings a peut-être pris fin il y a un an, mais la date de la première de Vikings : Valhalla se rapproche de plus en plus. Les deux séries auront un lien important, lorsque la plus grande peur de Floki se réalisera dans la nouvelle série.

Vikings est le drame historique à succès créé par Michael Hirst pour History Channel, basé sur les sagas nordiques de Ragnar Lothbrok qui s’est conclu en 2020 via la plateforme de streaming Amazon Prime Video après six saisons. Sa conclusion, bien que satisfaisante pour des millions de fans à travers le monde, a tout de même été dévastatrice.

Depuis sa création en 2013, Vikings s’est frayé un chemin dans le cœur des fans grâce au récit captivant dépeint dans un mélange de fiction et de faits historiques, qui a posé ses bases au cours des quatre premières saisons jusqu’à la mort du guerrier explorateur Ragnar Lothbrok, interprété par Travis Fimmel jusqu’au décès du personnage.

L’héritage de Ragnar a été repris par ses fils qui ont mené de grandes batailles en son nom et celui de son peuple, vengeant sa mort et perpétuant sa culture alors qu’ils conquéraient l’horizon européen et au-delà, le dogme religieux jouant un rôle majeur dans l’intrigue des Vikings, le christianisme et le paganisme.

Dans la série à succès, les Vikings étaient par nature des païens. Leur culture religieuse était en conflit permanent avec le christianisme, ce qui a été l’un des principaux moteurs des invasions d’autres territoires et du meurtre de ceux qui professaient cette religion, de peur que le dogme ne se propage. C’est aussi la raison principale de l’éloignement entre Ragnar et Floki.

Dans Vikings, Floki était un ardent défenseur du paganisme. Sa plus grande crainte dans l’intrigue du drame historique était que le christianisme gagne en influence dans le futur. Cela a toujours été la principale raison de l’élimination des praticiens au-delà des frontières du Kattegat. Les fans peuvent être sûrs que ce thème particulier sera l’un des points centraux de la nouvelle série Netflix, Vikings : Valhalla.

Vikings : Valhalla sera diffusé sur Netflix le 25 février 2022. La nouvelle série racontera une histoire qui se déroule 100 ans après les événements de la série originale. Une époque qui marque la fin de l’ère viking et où le christianisme sera la religion qui prendra forme dans un pays où il était puni de mort. Toutefois, Kattegat restera le foyer spirituel des Vikings, qui rendront hommage à Ragnar Lothbrok, Lagertha, Bjorn Cote de Fer et Ivar le Désossé, comme l’a déclaré Michael Hirst dans une précédente interview, expliquant :

“Ça ne pourrait pas être une plus grande échelle que les épisodes finaux de ‘Vikings’ à cause des armées et des grandes batailles que nous avons eues… ça ne peut pas être beaucoup plus grand que ça, vraiment. Mais qu’est-ce que je peux dire. C’est produit dans les mêmes studios. Nous retournons à Kattegat. Bien sûr, c’est la maison spirituelle des Vikings. Mais c’est un Kattegat modifié. C’est une colonie… c’est l’un des plus grands ports de commerce d’Europe. Elle a grandi en taille et en importance. Le roi d’Angleterre est devenu un Viking. Les Vikings ont envahi la plupart de l’Angleterre et ils possèdent la Normandie.”

“En ce sens, vu d’où nous venons dans ma série, les Hommes du Nord se sont imposés sur la scène mondiale. Mais le conflit entre chrétiens et païens devient un conflit interne, car de nombreux rois vikings se sont convertis au christianisme. Il y a donc un conflit perpétuel et une grande guerre entre les Vikings chrétiens et païens. C’est différent de “Vikings”. Bien sûr, lorsque l’ennemi, les chrétiens, était un peuple différent, ils étaient massacrés. Mais maintenant, comme Floki le craignait, les chrétiens sont en train de vaincre les païens”.