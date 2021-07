Vikings : pourquoi Lagertha tue Aslaug dans la saison 4 ?

La saison 4 de Vikings a montré qu’Aslaug était en train de mourir après que Lagertha lui ait promis un passage sûr, mais les fans se demandent pourquoi elle a rompu cette promesse et a choisi de la tuer à la place ?

Vikings a vu de nombreux personnages mourir de diverses manières, et l’une des morts les plus choquantes a été celle de Aslaug (Alyssa Sutherland) quand elle a été tuée par Lagertha (Katheryn Winnick) dans la saison 4, mais pourquoi ?

Après la mort de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), ses enfants sont devenus les protagonistes de la série, mais tous les personnages qui étaient à côté de Ragnar de la saison 1 n’ont pas atteint la sixième et dernière saison de la série. Parmi eux se trouve Aslaug (Alyssa Sutherland), décédée un épisode avant Ragnar.

Aslaug est devenue la deuxième épouse de Ragnar et la mère de ses fils Ubbe (Jordan Patrick Smith), Hvitserk (Marco Ilsø), Sigurd (David Lindström) et Ivar le désossé (Alex Høgh Andersen). Inutile de dire qu’il y avait beaucoup d’hostilité entre Lagertha et Aslaug.

Aslaug renonce à son titre de reine de Kattegat et promet à Lagertha que ses enfants ne le feraient pas. Elle ne cherche pas à se venger si elle lui a accordé un passage sûr pour partir. Lagertha a accepté, mais alors qu’Aslaug s’éloignait, elle lui a tiré une flèche dans le dos, la tuant sur le coup.

Lagertha a choisi de rompre sa promesse et de tuer Aslaug, mais il y a de très bonnes raisons à cela. En premier lieu, il n’y avait aucune chance que Lagertha laisse Aslaug rester à Kattegat, elle a pardonné à Ragnar parce qu’elle n’a jamais cessé de l’aimer, mais elle n’a jamais pardonné à Aslaug pour ce qu’elle a fait.

Lagertha voulait récupérer Kattegat et elle l’a fait, mais elle a également dû tuer Aslaug en représailles pour avoir pratiquement détruit sa famille comme on le voit dans Vikings. En plus de cela, en tuant Aslaug, Lagertha a poursuivi la prophétie de la voyante selon laquelle une femme gouvernerait Kattegat, puis a accompli une autre prophétie avec sa mort.