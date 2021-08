Vikings perd son titre de meilleur drame historique par cette série Netflix

Dès sa création, Viking a été considéré comme l’un des meilleurs drames historiques de ces derniers temps à la télévision. Cependant, certains fans estiment qu’une autre série, issue de la plateforme Netflix, prend la première place comme la meilleure.

Vikings, la série dramatique historique basée sur les sagas nordiques de Ragnar Lotbrok, est une création de Michael Hirst qui a été diffusée pour la première fois sur The History Channel en 2013 et a connu une fin dévastatrice en décembre dernier via la plateforme Amazon Prime Video.

Dès sa première apparition à l’écran, la série a rapidement captivé l’attention de millions de fans à travers le monde qui en ont fait une série culte qui restera certainement gravée dans la mémoire et le cœur des téléspectateurs.

Comme nous le savons, Vikings racontait une histoire réelle mêlée de fiction et se concentrait sur l’explorateur viking Ragnar Lotbrok (Travis Fimmel) jusqu’à la quatrième saison, puis racontait son héritage dépeint par ses enfants jusqu’à la fin de la série avec le sixième saison.

Vikings a peut-être pris fin, mais les fans parlent encore de la série. Dans un sondage Reddit, certains téléspectateurs l’ont comparé à un autre drame historique, The Last Kingdom, qui arrive à sa cinquième et dernière saison sur Netflix.

Comme nous le savons, The Last Kingdom est une série basée sur la saga littéraire The Saxon Stories écrite par Bernard Cornwell, et cette fois, les fans l’ont classée, par le biais d’un vote, comme le meilleur drame historique sur les Vikings.

Certains fans considèrent The Last Kingdom comme un meilleur drame historique que Vikings

Dans le sondage créé par un utilisateur de Reddit, The Last Kingdom l’a emporté avec 220 voix. Malgré le plus grand nombre de votes, le drame de Netflix n’a reçu que quelques commentaires en sa faveur, tandis qu’avec seulement 116 votes, Vikings a perdu le sondage, mais a reçu beaucoup plus de soutien dans la section des commentaires.

Il ne fait aucun doute que les deux séries se déroulent à peu près à la même époque et qu’elles ont ravi des millions de fans en montrant des héros maniant l’épée tels que Ragnar, Bjorn et Floki de Vikings, pour n’en citer que quelques-uns, et Uhtred de The Last Kingdom également plongé au cœur de drames et de batailles de haute intensité alors qu’il se bat pour ses idéaux.