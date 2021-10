Vikings : Lagertha a-t-elle vraiment existé ? Explication de la mythologie viking

De nombreux personnages de Vikings sont basés sur des légendes, tandis que d’autres sont inspirés de personnes réelles. Alors, Lagertha est-elle basée sur une légende ou un personnage réel ?

Vikings emprunte des personnages aux légendes et à la vie réelle, mais dans certains cas, les histoires des personnages sont une combinaison des deux, alors dans quelle catégorie se situe Lagertha ? Créée par Michael Hirst, Vikings a fait ses débuts sur History Channel en 2013, et bien qu’elle ait été initialement prévue pour être une mini-série, elle a été si bien accueillie par les critiques et les téléspectateurs qu’elle a rapidement été renouvelée pour d’autres saisons.

Vikings : Lagertha est-elle basée sur un vrai personnage ?

Au fur et à mesure que les histoires évoluaient, Vikings a commencé à se concentrer sur les fils de Ragnar et leurs propres parcours, faisant d’eux les personnages principaux, encore plus après la mort de Ragnar dans la saison 4.

Comme pour de nombreuses séries télévisées, la plupart des personnages principaux de Vikings introduits dans la saison 1 ne sont pas arrivés jusqu’au dernier épisode, notamment Lagertha (Katheryn Winnick), qui a été tuée par Hvitserk dans les premiers épisodes de la saison 6. Lagertha est devenue la favorite des fans et sa mort a brisé bien des cœurs, mais une grande question s’est posée : Lagertha était-elle basée sur un vrai personnage ?

Lagertha est censée avoir été une vierge viking et avoir régné sur ce qui est aujourd’hui la Norvège. L’histoire de Lagertha se trouve dans le Gesta Danorum de Saxo Grammaticus, qui explique comment elle a rencontré Ragnar et ce qu’elle a fait pour gagner sa main, un événement qui est mentionné dans les premières saisons de Vikings : selon le Gesta Danorum, Ragnar a tué l’ours et le chien qui gardaient la maison de Lagertha, et ils ont donc été réunis.

Selon la même source, Ragnar et Lagertha ont eu un fils, Fridleif (et non Björn, comme dans la série), et deux filles dont les noms ne sont pas enregistrés. Comme dans la série, Ragnar et Lagertha ont fini par divorcer, et il lui a demandé de l’aide quand il en a eu besoin pendant une guerre civile, et elle est venue à son secours avec 120 navires.

Vikings : la mythologie viking expliquée

Cependant, la véracité des œuvres de Saxo a été remise en question, notamment dans le cas de Lagertha, car il est très probable que Ragnar n’était pas une personne réelle, mais une combinaison de différents personnages de la vie réelle.

Selon les historiens modernes, Lagertha n’était pas réelle non plus, et est un reflet des contes de femmes guerrières vikings ou même de la divinité nordique Thorgerd, d’autant plus que la description de Lagertha venant à l’aide de Ragnar “les cheveux au vent” est similaire à la façon dont Thorgerd (et sa sœur, Irpa) a été décrit comme aidant Haakon.

Il est également possible que Lagertha soit une représentation des valkyries, des figures féminines qui choisissent ceux qui, parmi les morts au combat, seront emmenés au Valhalla, puisque Saxo la décrit comme “volant” à l’arrière de l’ennemi.

Peut-être Lagertha était-elle un produit de la légende de Ragnar Lothbrok, ou une personne réelle dont les actions et l’héritage ont été utilisés pour renforcer l’histoire de Ragnar, ce qui a entraîné une grande confusion parmi les historiens. Ce qui est certain, en revanche, c’est que Vikings a pris beaucoup de libertés pour amener Lagertha à la télévision, mais cela a aussi fait d’elle une favorite des fans et un personnage vraiment inoubliable.