Vikings : Katheryn Winnick explique pourquoi elle était heureuse d’apprendre la mort de Lagertha

Pour les fans de la série Vikings, il ne fait aucun doute que le protagoniste préféré sera toujours Lagertha, magnifiquement interprétée par l’actrice et réalisatrice Katheryn Winnick, mais ce que tout le monde ne sait pas, c’est qui a provoqué la mort de son personnage.

S’il existe une grande vérité incontestable parmi les fans de Vikings, c’est que le personnage de la légendaire Lagertha, incarné par Katheryn Winnick, a gagné sa place en tant qu’élément important de la colonne vertébrale de l’histoire, même après sa mort dans la première partie de la sixième et dernière saison, dans une fin tragique qui a été provoquée par l’actrice et réalisatrice elle-même.

Lorsque le spin-off Vikings : Valhalla n’était encore qu’un projet et que la deuxième partie de la sixième saison était sur le point d’être diffusée, Katheryn Winnick a participé à plusieurs événements avec les médias et les fans de la célèbre série Vikings. En plus de répondre aux questions et de parler de ses nouveaux projets, elle a également eu l’occasion de parler en profondeur de son personnage et des circonstances réelles de son départ.

“J’étais prête à partir plus tôt, je ne vais pas mentir.”

Katheryn Winnick a expliqué que la principale raison qui l’avait empêchée de quitter la série était qu’avec le départ de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), le poids de la série reposait non seulement sur les aventures de ses enfants mais aussi sur ce que ferait Lagertha. À l’époque, le créateur Michael Hirst insistait sur l’importance de son personnage pour le succès de la série, jusqu’au moment où il a dû céder et laisser l’interprète le convaincre d’écrire une scène puissante pour ses adieux.

Dans la dernière saison de Vikings, nous avons vu Lagertha devenir grand-mère, prête à prendre sa retraite et à retourner à la vie simple de la ferme de ses premières années en tant qu’épouse de Ragnar, mais elle ne le reste pas longtemps. Des bandits viennent chercher à se venger de son fils Bjorn (Alexander Ludwig). Ils attaquent un village voisin et Lagertha décide d’apporter son aide. Elle rengaine son épée en tant que légendaire écuyère vivante qu’elle a toujours été et se retrouve face à face avec le chef des bandits. Lagertha sort victorieuse, mais non sans avoir subi de graves blessures.

Lagertha superbement interprétée par Katheryn Winnick est devenue l’un des meilleurs personnages des Vikings

Tout le monde se souvient de la scène dans Vikings où Lagertha, gravement blessée, arrive par une nuit d’orage à Kattegat pour prévenir de l’attaque de son village, mais avant de pouvoir le faire, elle tombe de cheval et, avec très peu de force, finit par être tuée par l’un des plus jeunes fils de Ragnar, Hvitserk, joué par l’acteur Marco Ilsø, lorsque, drogué et halluciné, il la prend pour son méchant frère Ivar (Alex Høgh Andersen) transformé en serpent maléfique et la poignarde.

Sa fin accomplit ainsi de manière épique ce que le devin (John Kavanagh) avait dit des saisons auparavant, lorsqu’il avait prophétisé qu’un des fils de Ragnar serait responsable de sa mort, sans jamais préciser lequel.

Katheryn Winnick a estimé que le moment était bien choisi et que cela avait beaucoup de sens compte tenu de tout ce que son personnage avait accompli à l’époque. À une époque où l’espérance de vie ne dépassait pas quarante ans, Lagertha, à la fin de la cinquantaine, avait connu une vie intense de femme et de leader, devenant finalement grand-mère, mère d’un roi et assurant son héritage en tant que plus grande guerrière connue de l’histoire viking. Sur la façon dont elle a reçu la nouvelle de la mort de son personnage, l’actrice a déclaré :

“Eh bien, ça a été long à venir. Cela a toujours fait partie de la conversation, Lagertha ne peut pas vivre éternellement. Je pense qu’à l’origine je ne devais rester que quelques années et maintenant cela fait six saisons et Lagertha est une grand-mère et elle est toujours en vie. Nous devions donc trouver une bonne façon de terminer son histoire. “

“Je ne pourrais pas être plus heureux de la mort qu’elle a eue. J’ai demandé à Michael Hirst de s’assurer que ce serait quelque chose d’épique, un grand événement et quelque chose qui vaille la peine de mourir. Et je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont ça a tourné. De plus, je voulais réaliser et il est beaucoup plus facile de réaliser quand on n’est pas dans le film que de devoir le faire soi-même.”

À titre anecdotique, l’interprète de la guerrière viking dont on se souvient a déclaré que, dans l’épisode 7 de la dernière partie de la sixième saison, intitulé “The Ice Maiden”, lorsque les funérailles de Lagertha ont été filmées, l’émotion était telle qu’elle a dû quitter le plateau après avoir joué son rôle, car elle avait l’impression de vivre ses propres funérailles. C’est devenu un moment très dur et touchant à la fois.

Après son départ, l’actrice n’a pas complètement quitté la série, puisqu’elle a été appelée à réaliser l’un des épisodes de Vikings, plus précisément le huitième épisode de la sixième saison, intitulé “Valhalla Can Wait”. La même actrice a également parlé du défi que représentait la réalisation d’un épisode aussi important de l’histoire et a ajouté qu’il s’agissait du “meilleur adieu” qu’elle aurait pu avoir pour faire ses adieux à la série des Vikings.