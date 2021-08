Vikings: Le détail historique le plus précis que nous ayons vu dans la série

Dans Vikings, beaucoup d’événements sont basés sur des mythes, les chiffres sont combinés et placés dans des chronologies différentes, et les éléments et atouts culturels sont inexacts, mais il y a un détail qui est extrêmement précis.

La série à succès Vikings est une odyssée profonde et fascinante basée sur la culture nordique et les événements du 9e siècle en Europe. Le créateur de Vikings, Michael Hirst, prend un certain nombre de libertés créatives, et la série tend à s’apparenter davantage au film 300 en termes d’exactitude qu’à la représentation informative que les origines de History Channel pourraient indiquer.

Dans le même temps, Michael Hirst apporte une certaine richesse et un sens du détail qui contribuent à colorer le récit, à créer un effet dramatique et à approfondir l’atmosphère. Il se trouve que nombre de ces détails, du moins à un certain niveau, reflètent fidèlement l’histoire ou la culture viking telle qu’elle est documentée.

L’un des plus petits détails concerne les fils de Ragnar. Bien que leur père soit apparemment une collection de légendes et de récits d’au moins deux hommes, il existe une certaine exactitude historique en ce qui concerne les fils. Les historiens s’accordent généralement à dire que les puissants fils Bjorn, Hvitserk, Ubba, Sigurd et Ivar étaient des frères et des personnages assez importants.

Bjorn était le fils aîné, et on disait d’Ivar qu’il souffrait d’une maladie physique d’où provenait son surnom de “désossé”. En outre, ces hommes ont mené une “grande armée païenne” pour faire des raids et conquérir diverses terres, gagnant en puissance et en influence au fil des ans. Mais le détail le plus précis concerne les Vikings en général. Bien qu’il n’y ait aucune preuve archéologique que les Vikings tombés au combat aient été envoyés en mer dans des bateaux en feu comme le montre la série, certains aspects des rituels d’enterrement semblent exacts.

Tant dans l’histoire que dans la série, les Vikings cherchaient à rencontrer leurs ancêtres et d’autres grands guerriers dans les salles du Valhalla après la mort. Ainsi, les guerriers devaient être équipés de tout ce dont ils avaient besoin dans l’au-delà, y compris leurs armes et leurs armures.

Les funérailles vikings sont des histoires très précises selon les historiens

Un autre parallèle aux différents adieux du programme est constitué par les navires de guerre vikings, qui étaient nécessaires pour un passage sûr vers la grande salle. De même, nombre de ces navires ont également été brûlés avec tout leur contenu pendant ou avant l’enterrement.

Enfin, le sacrifice humain faisait souvent partie de ce rituel, car les serviteurs et les esclaves étaient parfois envoyés pour servir leurs maîtres décédés au Valhalla. Un clin d’œil est fait à ce sujet lors des funérailles du comte Haraldson, où son esclave propose de se sacrifier et de le rejoindre sur le bateau pour le Valhalla.