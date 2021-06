Vikings : découvrez tous les lieux réels vus dans la série culte

Les principales villes présentes dans la série Vikings existent encore aujourd’hui. BetaNews a réuni pour vous dans cet article quelques-uns des lieux où se sont déroulés des événements importants de la série.

La série Vikings a débuté dans un petit village, appelé Kattegat. Historiquement, les Vikings vivaient au Danemark, mais la géographie de la série implique fortement que Ragnar et son peuple étaient en fait originaires de Norvège, car le Danemark n’a pas de fjords. Kattegat en tant que lieu est un lieu fictif. Aujourd’hui, il désigne la mer entre la Suède et le Danemark. D’autres lieux dans Vikings, cependant, n’ont pas été inventés.

Toutes les grandes villes des Vikings existent encore aujourd’hui. Aventuriers comme ils l’étaient, les Vikings ont également visité quelques endroits qui n’étaient pas encore colonisés. Ils ont essayé de s’établir dans plusieurs endroits étrangers, mais n’ont pas réussi à long terme.

Novgorod en Russie

Partir en Russie a été l’une des meilleures décisions d’Ivar. Non seulement il s’y est développé, mais on peut également lui attribuer le mérite d’avoir introduit de nouvelles puissances dans l’univers des Vikings.

Avant que Kiev ne devienne la capitale de la Rus, Novgorod (traduit par « la nouvelle ville ») était leur bastion. Au 14e siècle, c’était l’une des plus grandes villes d’Europe et elle existe toujours aujourd’hui. Elle ne ressemblait pas à grand-chose dans la série, mais aujourd’hui, elle bénéficie du statut de site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Uppsala en Suède

Uppsala a été présentée pour la première fois dans la saison 1 comme le lieu d’un important festival religieux. Avec ses temples et ses nombreux pèlerins, elle offrait un aperçu de la culture et de la religion viking.

La colonie existe toujours aujourd’hui sous le nom de Gamla Uppsala, qui signifie Vieille Uppsala. Bien que Vikings ne soit pas une série toujours exacte sur le plan historique, elle a suivi des faits confirmés dans la description de ce lieu particulier. C’est là qu’Odin était censé être originaire, ce qui est un fait amusant qui est également présenté dans la série. De plus, des sacrifices humains ont bien eu lieu dans la vraie Uppsala, tout comme dans la série.

Sicile en Italie

Ragnar est souvent considéré comme un explorateur hors pair, et son aîné Björn a suivi ses traces. Il a fait naviguer ses navires en Méditerranée et a visité plusieurs pays au cours de son périple.

L’un des endroits qu’il a visités dans la saison 5 était l’île de Sicile. Il a proposé d’être le garde du corps d’Euphemius, mais lorsque Björn a réalisé qu’il n’était pas au sommet de la chaîne de commandement, il a changé d’avis.

Kairouan en Tunisie

Puisqu’il s’est avéré qu’Euphémius n’était que le client de l’Emir Ziyadat Allah, Björn voulait le voir ensuite. Il tourna ses navires vers la Tunisie et arriva bientôt à Kairouan.

Après une série d’événements malheureux, Björn, Halfdan et Sinric s’échappèrent de ce lieu d’accueil trompeur et rentrèrent chez eux à Kattegat. Kairouan est un site du patrimoine de l’UNESCO qui se trouve encore aujourd’hui en Tunisie.

Hedeby en Allemagne

On a pu voir Hedeby pour la première fois dans la saison 2 et cela ressemblait à une colonie modeste. Lagertha était là, luttant pour coexister avec son nouveau mari abusif.

Plus tard, sa chance a tourné. Pendant un certain temps, Lagertha a régné sur Kattegat ainsi que sur Hedeby. La série situe cet endroit en Scandinavie, mais techniquement parlant, Hedeby se trouve dans l’Allemagne d’aujourd’hui.

Algeciras en Espagne

Lorsque les Vikings ont décidé de naviguer vers le sud, ils sont tombés sur une ville espagnole, appelée Algeciras. Cette ville portuaire d’Andalousie existe toujours aujourd’hui et compte une population de près de 120 000 habitants.

La ville espagnole a fini par être assez importante pour les personnages de Floki et Helga. Les deux ont eu l’une des relations les plus réussies de la série, mais elle a malheureusement pris fin lorsque Helga a été assassinée.

Nouvelle-Écosse, Groenland et Islande

Floki a entrepris de voyager le plus à l’ouest possible et a ainsi découvert l’Islande. Il voulait s’y installer, ce qui s’est avéré être une horrible décision. Othere a parlé à Ubbe, Torvi et aux autres colons d’une terre abondante plus à l’ouest, mais ils ont d’abord débarqué au Groenland, une terre inhospitalière.

Finalement, ils ont atterri dans ce qui est aujourd’hui la Nouvelle-Écosse au Canada. Là, ils ont retrouvé Floki, ce qui a été l’un des meilleurs moments du final de la série. La découverte du nouveau continent a été une grande réussite, même si les fans n’ont jamais pu voir ce qu’Ubbe et les Scandinaves en ont fait.

Winchester en Angleterre (Wessex)

Winchester était la capitale du Wessex, ce qui en faisait l’un des lieux les plus importants de la série. Après tout, son souverain, le roi Ecbert, est l’un des personnages les plus sympathiques de la série, même s’il était techniquement un ennemi des Vikings. De plus, c’est ici qu’a eu lieu l’épique Sac de Winchester dans la saison 4.

Avant Londres, Winchester était la capitale de l’Angleterre. La ville et sa cathédrale à couper le souffle sont toujours là aujourd’hui.

Lindisfarne en Angleterre

Lindisfarne, en Northumbrie, est le premier endroit que les Vikings ont mis à sac, aussi bien dans la série télévisée que dans la réalité, en 793. C’est là que Ragnar a rencontré Athelstan, le moine qui allait devenir son meilleur ami.

Comme cet événement tragique est considéré comme le début de l’ère viking, c’est l’un des lieux les plus importants de la série. Les raids brutaux ont cessé peu après que les Scandinaves aient trouvé des colonies plus riches et plus grandes à piller.

Kiev en Ukraine

La principale place forte des Rus était Kiev, la capitale de l’Ukraine. Elle a été introduite dans la saison 6 quand Ivar voyageait sur la route de la soie. Il a fini par rencontrer Oleg, le prince de Kiev.

Malgré tous les obstacles, ils sont devenus amis et ont formé l’une des plus puissantes alliances de la série. Lorsqu’ils ont survolé la ville avec un ballon, ils ont compris à quel point cette ville majestueuse était grande et impénétrable. Aujourd’hui, Kiev, également orthographiée Kyiv, compte plus de 3 millions d’habitants.

York en Angleterre

York, la capitale de la Northumbrie, était une ville qu’Ivar voulait désespérément capturer. Comme c’est là que se sont déroulées deux batailles importantes, c’est l’un des lieux les plus importants de toute la série.

Tout d’abord, Ivar s’est emparé de la ville lors du « sac de York ». Le roi Aethelwulf et l’évêque Heahmund n’ont pas tardé à reprendre la ville et à vaincre les païens. Ils ont exercé une forte pression sur les hommes du Nord, mais les Vikings ont gagné une fois de plus.

Paris en France

Paris était l’un des lieux réels les plus importants de la série Vikings. Le siège de Paris, qui dure trois épisodes, est considéré comme l’une des plus grandes batailles de la série et a changé à jamais le destin de certains des personnages principaux. Rollo a épousé la princesse Gisla et trahi son peuple et Ragnar a été lourdement blessé.

Le siège de Paris a été l’une des rares occasions de la série où différentes factions de Vikings se sont unies et ont mis leurs différences de côté. Lorsqu’ils travaillaient ensemble, ils étaient presque invincibles.