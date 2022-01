Vikings : cet événement inattendu qui a complètement changé l’histoire originale

Les fans de Vikings à travers l’histoire étaient habitués à voir la mort de leurs personnages préférés, cependant, la mort de l’un d’entre eux n’était pas initialement prévue dans les scripts.

Vikings a été l’une des histoires inspirées par la réalité qui a eu le plus de succès jusqu’à présent, c’est pourquoi tout au long de six saisons, nous avons vu des tournants et des changements vraiment inattendus, tels que les différents décès qui ont été observés sur les écrans, certains étaient hautement prévisibles contrairement à d’autres .

L’histoire originale modifiée

Cette histoire suivait à l’origine l’histoire du grand courageux et aventurier Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), dans les premières saisons, nous avons vu comment cet homme nordique a suivi les épreuves et les tribulations de lui et de sa famille, l’un des plus grands changements de sa vie allait de fermier à guerrier, pour devenir l’un des Vikings les plus influents du IXe siècle.

Au fur et à mesure que les épisodes progressaient, nous avons vu comment la famille de Ragnar s’agrandissait, mais, bien qu’elle soit mariée à Lagertha (Katheryn Winnick) et qu’elle soit la mère de leurs deux enfants, Ragnar était confiant dans une prophétie, qui dictait la naissance de nombreux enfants. Malheureusement, peu importe ses efforts, Lagertha a fait des fausses couches, et c’est alors qu’un nouveau personnage est apparu dans la vie de Ragnar.

Lorsque Ragnar Lothbrok a rencontré Aslaug (Alyssa Sutherland), il a été impressionné par sa beauté, il a osé être infidèle à sa femme, et du fruit de cette relation interdite leurs quatre enfants sont finalement nés.

Les téléspectateurs de Vikings et Aslaug elle-même connaissaient le destin tragique que cette deuxième épouse de Ragnar aurait à vivre, cependant, on ne savait pas vraiment quand ni où elle serait. Jusqu’à plus tard, nous avons vu comment Lagertha l’a assassinée devant sa ville dans la saison quatre, mais il est intéressant de noter que le plan initial de la série pour son personnage était tout autre chose.

Lagertha la défie pour le contrôle de Kattegat, et bien qu’Aslaug renonce à la couronne et demande un passage sûr, Lagertha lui tire une flèche dans le dos. Selon les révélations de la production, la mort d’Aslaug était initialement destinée à se produire au combat.

Cependant, c’est la même actrice Alyssa Sutherland qui croyait que la mort originale qui avait été prévue pour son personnage irait à l’encontre du caractère de son personnage. Bien que sa mère soit une fille de bouclier, Aslaug n’était pas habile au combat. Voici les mots de l’actrice après la mort de son personnage :