Viking : Valhalla : quelle heure de sortie de la série sur Netflix ?

Après l’immense succès de la série Vikings, qui a duré six saisons entre 2013 et 2020, la série dérivée tant attendue de Netflix est presque prête à débarquer. Intitulée Vikings : Valhalla, la nouvelle série assoiffée de sang racontera l’histoire d’un nouveau groupe de personnages alors que l’ère viking entre dans sa phase crépusculaire.

Suite à la popularité de la série originale, les fans voudront sans aucun doute regarder Vikings : Valhalla dès sa sortie, mais quand la série sortira-t-elle exactement et que peuvent-ils attendre de cette série Netflix ?

Aperçu de l’intrigue de Vikings Valhalla

Situé plus de cent ans après la série originale Vikings, Valhalla raconte les histoires de certains des guerriers et explorateurs vikings les plus légendaires qui aient jamais vécu.

Après la mort du roi d’Angleterre, plusieurs prétendants au trône se présentent, dont Harald Sigurdsson (alias Harald Hardrada).

Pendant ce temps, Leif Eriksson et sa sœur Freydis Eriksdotter montent une expédition ambitieuse qui les verra découvrir une terre jamais vue par aucun explorateur européen.

Valhalla suit les exploits de ces trois personnages principaux à travers les océans et les champs de bataille alors qu’ils se battent pour la gloire et une place dans les livres d’histoire.

Vikings: Valhalla | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Date et heure de sortie de Vikings Valhalla en France

Vikings : Valhalla sortira sur Netflix le vendredi 25 février 2022 à minuit, heure du Pacifique, aux États-Unis. Comme la plupart des sorties Netflix, la série Vikings Valhalla saison 1 sera diffusée dans le monde entier à la même heure.

Cela signifie que la saison 1 de Vikings Valhalla sortira sur Netflix en France le vendredi 25 février 2022 à 9h01.

Combien d’épisodes dans la saison 1 de Vikings Valhalla ?

La première saison de Vikings : Valhalla comprendra huit épisodes au total.

Chaque épisode durera jusqu’à une heure. Les fans auront donc beaucoup de contenu à regarder à la sortie de la série.

Avant la sortie de la série, le titre de chaque épisode a été révélé par Netflix :

Les Groenlandais Viking Les marais Le pont Miracle La dernière fille d’Uppsala Choix La fin du début

Rendez-vous donc ce vendredi 25 février 2022 à compter de 9h01 sur Netflix pour voir la saison 1 de Vikings : Valhalla.