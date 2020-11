Vikin.gg renverse Team Liquid et remporte le Dota Summit 13

Vikin.gg a été l’une des équipes à surveiller en Europe Dota 2 scène après avoir défié certains des meilleurs alignements du monde sur un pied d’égalité.

Ils ont une fois de plus prouvé que personne ne pouvait dormir sur leur alignement dans aucune compétition après avoir battu Team Liquid en grande finale de dota Région UE / CEI du Sommet 13.

Liquid est arrivé juste après sa victoire à l’ESL One Germany 2020, mais a lutté tôt contre la concurrence lors des séries éliminatoires contre l’ancien alignement d’Ad Finem au premier tour et Yellow Submarine au deuxième tour. Vikin.gg a perdu son match d’ouverture contre Live to Win, mais après cela, ils ont clôturé la série et ont balayé Ninjas in Pyjamas pour se qualifier pour la grande finale.

Tout comme avec Live to Win, il n’y a eu qu’un seul match aberrant en finale, trois des quatre matchs se terminant par des victoires décisives pour l’une ou l’autre équipe.

Liquid a remporté le premier match avec une forte performance d’Oracle de haut niveau d’Aydin «iNSaNiA» Sarkohi et du combo d’Anti-Mage de Michael «miCKe» Vu et de Storm Spirit de Max «qojqva» Bröcker. Mais cette performance d’ouverture a conduit Vikin.gg à interdire Oracle pour la première fois dans le deuxième match et à faire sortir Liquid de l’eau.

Avec la série à égalité 1-1, Vikin.gg a de nouveau interdit Oracle en premier pour garder iNSaNiA quelque peu contenu pour un jeu qui est devenu incontrôlable pendant 30 minutes après le début du match.

Liquid a gardé les choses proches, mais après un combat d’équipe massif qui les a laissés sans miCKe pendant une période cruciale du match, Vikin.gg a accumulé une avance massive, passant de 1827 médailles d’or à 29 minutes à un avantage de 10000 or à la 32 minutes. marque. Cela a conduit à une mort lente pour Liquid aux mains de la méduse d’Indji «Shad» Lub, qui a subi 14-1-12 pour 90 000 dégâts.

Vikin.gg est resté fidèle à ses armes dans le quatrième match, interdisant Oracle pour le troisième match consécutif, puis reprenant Medusa et Vengeful Spirit une fois de plus. Liquid a de nouveau gardé les choses proches, mais trois attaques décisives en 18 minutes ont fait basculer l’élan et ont laissé Vikin.gg clôturer les choses.

Il s’agit de la deuxième victoire consécutive de Vikin.gg lors d’un événement Beyond the Summit, après avoir pris la première place lors de la saison trois de la BTS Pro Series. Maintenant, ils vont essayer de porter cette victoire dans Epic League Season Two, où Liquid et d’autres grands noms attendent de s’affronter la semaine prochaine.

